Україну сьогодні накриють дощі та грози: де очікувати погіршення погоди

6 серпня в Україні очікуються грози, шквали та зниження температури на заході країни — погоду визначатиме атмосферний фронт із Європи, тоді як на півдні збережеться спека до +37°.

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6 серпня в Україні очікується зміна погодних умов: захід, північ і частина центральних регіонів потраплять під вплив атмосферного фронту, який прийде із Західної Європи. У цих областях прогнозують короткочасні дощі, грози, а місцями можливі град і шквали, повідомляє Укргідрометцентр.

Незважаючи на опади, у регіонах збережеться тепла, а на півдні — справжня літня спека. Температури вночі в західних областях коливатимуться в межах 14–19°, на півдні — до 23°. У денні години в західних областях буде прохолодніше — лише 18–23°, у північних і на Вінниччині — 24–29°. На решті території країни — 30–34°, а в південних районах місцями очікується сильна спека до +37°.

Більшість регіонів України накриють дощі Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 6 серпня православна церква святкує Преображення Господнє (у народі — Яблучний Спас). У Яблучний спас вірянами прийнято дякувати Богові за новий урожай.

Фокус також раніше писав, що найближчим часом, як свідчить прогноз погоди, ситуація по країні буде різною — в одних регіонах проллються дощі, а в інших утримається літня спека. Загалом, зі слів синоптикині Наталії Птухи, принаймні перша половина серпня порадує українців стабільністю.

Синоптикиня Наталка Діденко інформувала, що 6 серпня у низці регіонів пройдуть дощі. Окрім того, вона попередила, що ночі стають прохолоднішими.