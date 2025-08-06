"Квартира разрушена": депутату Киевсовета угрожают выключить свет в жилье, которое уничтожил удар РФ

Общественному деятелю и депутату Киевского городского совета Алле Шлапак поступают угрозы об отключении электроэнергии в квартире, которую разрушил российский ракетный удар по столице 6 июня. Несмотря на это, ей сообщили о долге в 10 тысяч гривен.

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Алла Шлапак рассказала, что в ее квартире в результате обстрела РФ нет окон и потрескавшиеся стены, и никакой официальной помощи она не получала. Об этом депутат рассказала в эфире программы "Київський час" на "Новини LIVE".

Она отметила, что ей поступило уже десять сообщений от "Київенерго" с угрозами, что электроэнергию в ее разрушенной квартире отключат 9 августа.

"Квартира разрушена: нет окон, потрескавшиеся стены. А "Київенерго" прислали уже десять сообщений о долге в 10 тысяч гривен и угрожают отключением 9 августа", — рассказала Шлапак.

В июле депутат пыталась выяснить этот вопрос. Ей удалось пообщаться только с чатботом от "Київенерго": тот, по ее словам, вместо объяснений сообщил лишь о том, что ей отключат свет в жилье, если она не погасит долг.

Шлапак также рассказала, что это стало первым и на данный момент единственным сообщением, которое она получила от служб после того, как российский удар разрушил ее квартиру.

"Я говорила с роботом 15 минут. Он просто повторял одно и то же: будет отключение", — добавила она.

Шлапак вспомнила о сумме, которую она должна была бы получить от власти в результате разрушения. Речь идет о 10 тысячах гривен, которые обещают выплачивать всем квартирам независимо от того, пострадали они или нет. При этом сумма, которую должны выплатить, не зависит от того, насколько повреждено помещение. Однако эти средства Шлапак до сих пор также не получала, утверждает депутат.

В то же время 6 августа председатель Оболонской РГГА в городе Киеве рассказал в эфире "Київського часу", что в столице с конца 2023 года не восстановили ни одного дома, разрушенного в результате российских атак. В частности он вспомнил о жителях Голосеевского района, где, по его словам, почти 2 года дома остаются без надлежащего надзора после ударов в феврале 2023 года.

Напомним, в результате российского удара по Киеву 6 июня в столице были повреждены жилые дома и учреждения социальной сферы.

Также 31 июля "Мілітарний" сообщил, что россияне начали наносить удары по Киеву реактивными "Шахедами".