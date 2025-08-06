"Квартира зруйнована": депутатці Київради погрожують вимкнути світло у житлі, яке знищив удар РФ

Громадській діячці і депутатці Київської міської ради Аллі Шлапак надходять погрози щодо вимкнення електроенергії у квартирі, яку зруйнував російський ракетний удар по столиці 6 червня. Попри це, їй повідомили у борг у 10 тисяч гривень.

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Алла Шлапак розповіла, що у її квартирі внаслідок обстрілу РФ немає вікон та потріскані стіни, і жодної офіційної допомоги вона не отримувала. Про це депутатка розповіла в етері програми "Київський час" на "Новини LIVE".

Вона зазначила, що їй надійшло вже десять повідомлень від "Київенерго" з погрозами, що електроенергію у її зруйнованій квартирі вимкнуть 9 серпня.

"Квартира зруйнована: немає вікон, потріскані стіни. А "Київенерго" надіслали вже десять повідомлень про борг у 10 тисяч гривень і погрожують відключенням 9 серпня", — розповіла Шлапак.

У липні депутатка намагалася з'ясувати це питання. Їй вдалося поспілкуватися лише з чатботом від "Київенерго": той, за її словами, замість пояснень повідомив лише про те, що їй відключать світло у житлі, якщо вона не погасить борг.

Шлапак також розповіла, що це стало першим і на цей момент єдиним повідомленням, яке вона отримала від служб після того, як російський удар зруйнував її квартиру.

"Я говорила з роботом 15 хвилин. Він просто повторював одне й те саме: буде відключення", — додала вона.

Шлапак згадала про суму, яку б вона мала отримати від влади внаслідок руйнування. Йдеться про 10 тисяч гривень, які обіцяють виплачувати усім квартирам незалежно від того, постраждали вони чи ні. При цьому сума, яку мають виплатити, не залежить від того, наскільки пошкоджене приміщення. Однак ці кошти Шлапак досі також не отримувала, стверджує депутатка.

Водночас 6 серпня голова Оболонської РМДА у місті Києві розповів в етері "Київського часу", що у столиці з кінця 2023 року не відновили жодного будинку, зруйнованого внаслідок російських атак. Зокрема він згадав про мешканців Голосіївського району, де, за його словами, майже 2 роки будинки залишаються без належного нагляду після ударів у лютому 2023 року.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву 6 червня у столиці були пошкоджені житлові будинки та заклади соціальної сфери.

Також 31 липня "Мілітарний" повідомив, що росіяни почали завдавати ударів по Києву реактивними "Шахедами".