Жара еще вернется: Диденко назвала два региона, в которых потеплеет до +30 (карта)

В пятницу в большинстве регионов страны будет тепло и без осадков благодаря влиянию антициклона Julia. Самую высокую температуру зафиксируют на Закарпатье и в Крыму.

Завтра, в пятницу, в большинстве регионов Украины установится сухая и теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 15 августа на территории страны будет господствовать антициклон Julia, который обеспечит солнечную погоду без осадков. "Температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов, на Закарпатье и в Крыму ожидается до +30 градусов", — отметила Диденко.

Синоптик подчеркнула, что повышение температуры более +30 градусов прогнозируется только для Закарпатья и Крыма. "Жара еще вернется, но пока в большинстве регионов сохраняется температурный комфорт", — добавила она.

В Киеве в пятницу осадков не предвидится, температура составит около +25 градусов.

Напомним, по данным Украинского гидрометцентра, середина августа в Украине традиционно сопровождается преимущественно сухой и теплой погодой.

Справка: антициклон Julia представляет собой область высокого атмосферного давления, что обеспечивает устойчивую и бездождевую погоду. В Украину он принес теплые и комфортные условия без осадков.

Как сообщал Фокус, до 17 августа в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Самые высокие температуры ожидаются на юге и в западных областях, в частности на Закарпатье.

