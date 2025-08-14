Спека ще повернеться: Діденко назвала два регіони, у яких потеплішає до +30 (карта)

У п’ятницю в більшості регіонів країни буде тепло та без опадів завдяки впливу антициклону Julia. Найвищу температуру зафіксують на Закарпатті та в Криму.

Завтра, у п’ятницю, в більшості регіонів України встановиться суха та тепла погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 15 серпня на території країни пануватиме антициклон Julia, який забезпечить сонячну погоду без опадів. "Температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів, на Закарпатті та в Криму очікується до +30 градусів", – зазначила Діденко.

Синоптикиня підкреслила, що підвищення температури понад +30 градусів прогнозується лише для Закарпаття та Криму. "Спека ще повернеться, але наразі в більшості регіонів зберігається температурний комфорт", – додала вона.

У Києві в п’ятницю опадів не передбачається, температура становитиме близько +25 градусів.

Нагадаємо, за даними Українського гідрометцентру, середина серпня в Україні традиційно супроводжується переважно сухою та теплою погодою.

Довідково: антициклон Julia являє собою область високого атмосферного тиску, що забезпечує стійку та бездощову погоду. В Україні він приніс теплі та комфортні умови без опадів.

