Скандальный приговор в Ровненской области: сын экс-руководителя АЭС избежал тюрьмы за смертельное избиение женщины

Офис Генпрокурора обжаловал решение суда, которым обвиняемому в смертельном избиении назначили условное наказание. Мужчина, по данным СМИ, является сыном бывшего руководителя Ровненской АЭС.

Прокуроры подали апелляционную жалобу на приговор Владимирского районного суда Ровненской области по делу об избиении двух женщин, одна из которых умерла. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По сообщениям местных СМИ, обвиняемый — Евгений Павлишин, сын заместителя городского головы Вараша и бывшего директора Ровненской АЭС. Журналисты отмечали, что конфликт произошел 18 июня 2022 года на базе отдыха "Белое озеро" в Варашском районе. Согласно данным на YouControl, на момент инцидента Евгений Павлишин был директором базы "Холодок".

По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта нанес удары руками и ногами двум женщинам — матери и дочери. Обе получили телесные повреждения средней тяжести. Через несколько дней старшая из них, местная жительница, умерла в больнице.

Отец обвиняемого — Павел Павлишин записал видеообращение и заявил, что в ход расследования вмешиваться не собирается, а сын, если его вину докажут, будет отвечать по закону.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила не непосредственно от избиения, а после падения в палате во время лечения. Это повлияло на квалификацию действий обвиняемого.

В течение трех лет производство практически не двигалось. В июне 2025 года дело рассмотрели в упрощенном порядке без допроса свидетелей. Дочь погибшей, которая является потерпевшей по делу, отказалась давать показания, а незадолго до этого, по данным СМИ, получила от обвиняемого 100 тысяч гривен.

Суд признал обвиняемого виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) и умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины). Ему назначили 2 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Кроме того, за хулиганство мужчину освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

В прокуратуре считают, что приговор не соответствует тяжести совершенных действий и противоречит общественному запросу на справедливость. Там настаивают на реальном сроке заключения.

