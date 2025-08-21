Скандальний вирок на Рівненщині: син екскерівника АЕС уникнув в'язниці за смертельне побиття жінки

Офіс Генпрокурора оскаржив рішення суду, яким обвинуваченому у смертельному побитті призначили умовне покарання. Чоловік, за даними ЗМІ, є сином колишнього керівника Рівненської АЕС.

Прокурори подали апеляційну скаргу на вирок Володимирецького районного суду Рівненської області у справі про побиття двох жінок, одна з яких померла. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, обвинувачений — Євген Павлишин, син заступника міського голови Вараша та колишнього директора Рівненської АЕС. Журналісти зазначали, що конфлікт стався 18 червня 2022 року на базі відпочинку "Біле озеро" у Вараському районі. Згідно з даними на YouControl, на момент інциденту Євген Павлишин був директором бази "Холодок".

За даними слідства, обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту наніс удари руками та ногами двом жінкам — матері та доньці. Обидві отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Через кілька днів старша з них, місцева мешканка, померла у лікарні.

Батько обвинуваченого – Павло Павлишин записав відеозвернення та заявив, що у хід розслідування втручатись не збирається, а син, якщо його провину доведуть, відповідатиме по закону.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть жінки настала не безпосередньо від побиття, а після падіння в палаті під час лікування. Це вплинуло на кваліфікацію дій обвинуваченого.

Протягом трьох років провадження практично не рухалося. У червні 2025 року справу розглянули у спрощеному порядку без допиту свідків. Дочка загиблої, яка є потерпілою у справі, відмовилася давати показання, а незадовго до цього, за даними ЗМІ, отримала від обвинуваченого 100 тисяч гривень.

Суд визнав обвинуваченого винним у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) та умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України). Йому призначили 2 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком. Крім того, за хуліганство чоловіка звільнили від покарання через закінчення строків давності.

У прокуратурі вважають, що вирок не відповідає тяжкості вчинених дій і суперечить суспільному запиту на справедливість. Там наполягають на реальному строку ув’язнення.

