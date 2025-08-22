Не только Донецк: из-за действий россиян в оккупированном Крыму пересохли скважины и начались проблемы с водой

Из-за действий россиян в оккупированном Крыму пересохли сразу несколько скважин. В результате воду для населения привозят, а в некоторых населенных пунктах ввели ограничения.

Скважины пересохли в Бахчисарайском районе временного оккупированного Крыма. Об этом сообщило российское медиа "РИА Новости Крым" 21 августа.

Так называемая оккупационная глава районной администрации Анжелика Ястребова рассказала, что проблема с доступом к воде коснулась шести населенных пунктов.

"Проблема коснулась Трудолюбовки, Глубокого Яра, Малого Садового, Большого Садового, Сирени и Куйбышево", — отметила она.

Также Ястребова добавила, что ограничения подачи воды введены в селе Казанки. Там якобы случилась авария на сетях, из-за чего воду начали подавать по графику.

По ее словам, в перечисленных селах Бахчисарайского района оккупационные власти организовали подвоз воды.

Движение "Желтая лента" также сообщало 20 августа об усилении проблем с водой в Крыму. По данным движения, уже более двух недель Малореченское, Малый Маяк, Лучистое и Верхняя Кутузовка и часть Алушты находятся без воды.

Почему в Крыму возникли проблемы с водой

Оккупационные власти Крыма связывают то, что скважины пересохли, с погодными и климатическими условиями. В частности чиновники говорят, что проблема могла возникнуть из-за жары, а также якобы из-за недостаточного количества осадков в осенне-зимний период.

Доктор экономических наук, профессор и декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Евгений Хлобыстов, в комментарии для "Суспільного" вместо этого указывает на другие причины проблем с водой в Крыму. Он связывает проблемы с действиями самих россиян на полуострове:

активное использование воды для нужд российской армии;

увеличение количества населения из-за перемещения из России на территорию Крыма;

неконтролируемое использование подземных водных горизонтов, которое допустила местная "власть" за годы оккупации.

Именно поэтому, утверждает Хлобыстов, и количество, и качество воды в Крыму ухудшились.

