Не лише Донецьк: через дії росіян в окупованому Криму пересохли свердловини і почалися проблеми з водою

Через дії росіян в окупованому Криму пересохли одразу кілька свердловин. Внаслідок цього воду для населення привозять, а у деяких населених пунктах запровадили обмеження.

Related video

Свердловини пересохнули у Бахчисарайському районі тимчасового окупованого Криму. Про це повідомило російське медіа "РИА Новости Крым" 21 серпня.

Так звана окупаційна голова районної адміністрації Анжеліка Ястребова розповіла, що проблема з доступом до води торкнулася шести населених пунктів.

"Проблема торкнулася Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого Садового, Великого Садового, Сирені та Куйбишевого", — зазначила вона.

Також Ястребова додала, що обмеження подачі води введені у селі Казанки. Там нібито трапилася аварія на мережах, через що воду почали подавати за графіком.

За її словами, у перелічених селах Бахчисарайського району окупаційна влада організувала підвіз води.

Рух "Жовта стрічка" також повідомляв 20 серпня про посилення проблем з водою у Криму. За даними руху, вже понад два тижні Малоріченське, Малий Маяк, Лучисте й Верхня Кутузовка та частина Алушти перебувають без води.

Чому у Криму виникли проблеми з водою

Окупаційна влада Криму пов'язує те, що свердловини пересохли, з погодними та кліматичними умовами. Зокрема чиновники кажуть, що проблема могла виникнути через спеку, а також нібито через недостатню кількість опадів в осінньо-зимовий період.

Доктор економічних наук, професор та декан факультету природничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" Євген Хлобистов, у коментарі для "Суспільного" натомість вказує на інші причини проблем із водою у Криму. Він пов'язує проблеми з діями самих росіян на півострові:

активне використання води для потреб російської армії;

збільшення кількості населення через переміщення з Росії на територію Криму;

неконтрольоване використання підземних водних горизонтів, яке допустила місцева "влада" за роки окупації.

Саме через це, стверджує Хлобистов, і кількість, і якість води у Криму погіршилися.

Нагадаємо, 20 серпня керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі "Громадського радіо" розповів, що воду в окупованому Донецьку подають раз у три дні, та назвав причини.

Також 20 серпня у мережі повідомили, що мешканці Донецька, які залишилися без води, готові оголосити бунт владі.