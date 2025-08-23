"Сын приедет – освободит": в Харькове грабители напали на мать добровольца ВСУ (видео)

В Харькове пенсионерка стала жертвой нападения неизвестных преступников, которые, узнав, что ее сын служит в ВСУ, ворвались к ней в квартиру и требовали доллары и золото.

Related video

Всего в преступлении были задействованы четыре человека, которые заранее все спланировали, сообщили в полиции Харьковской области.

Потерпевшая рассказала, что услышала, как открывают ключами дверь и подумала, что это приехал ее сын, который добровольцем ушел на фронт с первых дней вторжения ВС РФ.

Когда она подошла к двери, та распахнулась, и в квартиру ворвались двое крепких мужчин. Они связали пожилую женщину, бросили в кресло и потребовали показать, где хранятся золотые украшения и доллары.

Женщина призналась, что уже прощалась с жизнью Фото: Скриншот

Когда хозяйка жилья ответила им, что у нее есть только 2000 гривен на лекарства, те ей не поверили и на протяжении полутора часов переворачивали квартиру вверх дном в поисках "боевых", после чего забрали мобильный харьковчанки и скрылись. Развязывать жертву они не стали.

"Сын приедет – освободит", – сказали грабители, уходя прочь.

Женщина попробовала освободиться, но у нее не получилось. В какой-то момент она услышала стук в дверь и испугалась, что преступники снова вернулись. По словам старушки, она была уверена, что это ее конец.

Однако на пороге появились полицейские, успокоив ее. Правоохранители развязали потерпевшую и вызвали для нее скорую.

Оперативники Управления уголовного розыска и Службы безопасности Украины во взаимодействии со следователями областного главка, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и при поддержке полка полиции особого назначения задержали "гастролеров", совершивших разбойное нападение.

Оба задержанных – из Грузии, но уже 9 лет живут в Украине

Начальник отдела следственного управления областной полиции Александр Жидков рассказал, что злоумышленников поймали сразу же, как только те вышли из подъезда.

Отдельно задержаны пособник и организатор этого преступления. Один из них стоял "на шухере" возле дома, а второй сидел в машине неподалеку.

По словам Жидкова, двое мужчин, которые ворвались в квартиру, – из Грузии, но уже девять лет живут в Украине и имеют вид на жительство.

По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Фокус писал, что сын мэра Березани Киевской области ударил по лицу человека в военной форме.

Мы также писали, что в Одессе избили мать погибшего военного ВСУ.