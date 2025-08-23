"Сын приедет – освободит": в Харькове грабители напали на мать добровольца ВСУ (видео)
В Харькове пенсионерка стала жертвой нападения неизвестных преступников, которые, узнав, что ее сын служит в ВСУ, ворвались к ней в квартиру и требовали доллары и золото.
Всего в преступлении были задействованы четыре человека, которые заранее все спланировали, сообщили в полиции Харьковской области.
Потерпевшая рассказала, что услышала, как открывают ключами дверь и подумала, что это приехал ее сын, который добровольцем ушел на фронт с первых дней вторжения ВС РФ.
Когда она подошла к двери, та распахнулась, и в квартиру ворвались двое крепких мужчин. Они связали пожилую женщину, бросили в кресло и потребовали показать, где хранятся золотые украшения и доллары.
Когда хозяйка жилья ответила им, что у нее есть только 2000 гривен на лекарства, те ей не поверили и на протяжении полутора часов переворачивали квартиру вверх дном в поисках "боевых", после чего забрали мобильный харьковчанки и скрылись. Развязывать жертву они не стали.
"Сын приедет – освободит", – сказали грабители, уходя прочь.
Женщина попробовала освободиться, но у нее не получилось. В какой-то момент она услышала стук в дверь и испугалась, что преступники снова вернулись. По словам старушки, она была уверена, что это ее конец.
Однако на пороге появились полицейские, успокоив ее. Правоохранители развязали потерпевшую и вызвали для нее скорую.
Оперативники Управления уголовного розыска и Службы безопасности Украины во взаимодействии со следователями областного главка, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и при поддержке полка полиции особого назначения задержали "гастролеров", совершивших разбойное нападение.
Начальник отдела следственного управления областной полиции Александр Жидков рассказал, что злоумышленников поймали сразу же, как только те вышли из подъезда.
Отдельно задержаны пособник и организатор этого преступления. Один из них стоял "на шухере" возле дома, а второй сидел в машине неподалеку.
По словам Жидкова, двое мужчин, которые ворвались в квартиру, – из Грузии, но уже девять лет живут в Украине и имеют вид на жительство.
По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
