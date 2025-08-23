"Син приїде — звільнить": у Харкові грабіжники напали на матір добровольця ЗСУ (відео)

У Харкові пенсіонерка стала жертвою нападу невідомих злочинців, які, дізнавшись, що її син служить у ЗСУ, увірвалися до неї у квартиру і вимагали долари та золото.

Загалом у злочині були задіяні чотири особи, які заздалегідь усе спланували, повідомили в поліції Харківської області.

Потерпіла розповіла, що почула, як відчиняють ключами двері і подумала, що це приїхав її син, який добровольцем пішов на фронт із перших днів вторгнення ЗС РФ.

Коли вона підійшла до дверей, ті відчинилися, і у квартиру увірвалися двоє міцних чоловіків. Вони зв'язали літню жінку, кинули в крісло і зажадали показати, де зберігаються золоті прикраси і долари.

Фото: Скриншот

Коли господиня житла відповіла їм, що в неї є тільки 2000 гривень на ліки, ті їй не повірили і протягом півтори години перевертали квартиру догори дном у пошуках "бойових", після чого забрали мобільний харків'янки та втекли. Розв'язувати жертву вони не стали.

"Син приїде — звільнить", — сказали грабіжники, йдучи геть.

Жінка спробувала звільнитися, але в неї не вийшло. У якийсь момент вона почула стукіт у двері і злякалася, що злочинці знову повернулися. За словами старенької, вона була впевнена, що це її кінець.

Однак на порозі з'явилися поліцейські, заспокоївши її. Правоохоронці розв'язали потерпілу та викликали для неї швидку.

Оперативники Управління карного розшуку та Служби безпеки України у взаємодії зі слідчими обласного главку, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та за підтримки полку поліції особливого призначення затримали "гастролерів", які скоїли розбійний напад.

Обидва затриманих — із Грузії, але вже 9 років живуть в Україні

Начальник відділу слідчого управління обласної поліції Олександр Жидков розповів, що зловмисників спіймали одразу ж, щойно ті вийшли з під'їзду.

Окремо затримано пособника та організатора цього злочину. Один із них стояв "на шухері" біля будинку, а другий сидів у машині неподалік.

За словами Жидкова, двоє чоловіків, які увірвалися у квартиру, — із Грузії, але вже дев'ять років живуть в Україні та мають посвідку на проживання.

За цим фактом слідчим управлінням порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК РФ. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

