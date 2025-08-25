"Рабы" следят за особняком в Украине: экс-спикер Рады рассказал, куда мог сбежать Кучма (видео)

Второй президент Украины Леонид Кучма не живет в своем украинском имении, но за ним до сих пор наблюдают наемные рабочие.

Related video

Бывшего президента страны давно не видели на территории его роскошного особняка. Об этом рассказал экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз в интервью YouTube-каналу "Власть vs Влащенко".

Кучма находится в Монако или на итальянском острове Сардиния, предположил Мороз

У бывшего спикера вызвало удивление, как Кучма вместе с помощниками мог убежать из страны во время российского вторжения.

"Его там нет. Несколько "рабов" ходят все время, работают на его территории. Но он [Кучма] там не появляется", — заметил Мороз.

Вероятно, Кучма пребывает на Монако или на итальянском острове Сардиния, предположил Мороз.

Бывший спикер парламента вспомнил, что Леонида Кучму сфотографировали с палками для скандинавской ходьбы. Сам экс-президент после начала большой войны почти не появлялся в публичном пространстве и не рассказывал о личной жизни.

"Наши журналисты сняли его со "шведскими палками", ходит он. Ну, пусть ходит", — отреагировал он.

Отметим, что в июне 2023 года журналисты "Украинской правды" видели Леонида Кучму на прогулке с палками на Лазурном берегу. По данным СМИ, он жил в имении зятя Виктора Пинчука.

Кучма также любил отмечать дни рождения на Сардинии, где для богатых людей выстроили "искусственные деревеньки", писали журналисты.

Напомним, Леонид Кучма написал книгу "Украина — не Россия", которая привлекла особое внимание топ-чиновников в Москве.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик признался, что при подготовке к боям читает книги Кучмы.