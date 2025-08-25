"Раби" стежать за особняком в Україні: ексспікер Ради розповів, куди міг утекти Кучма (відео)

Другий президент України Леонід Кучма не живе у своєму українському маєтку, але за ним досі спостерігають наймані робітники.

Related video

Колишнього президента країни давно не бачили на території його розкішного особняка. Про це розповів ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз в інтерв'ю YouTube-каналу "Власть vs Влащенко".

Кучма перебуває в Монако або на італійському острові Сардинія, припустив Мороз

У колишнього спікера викликало здивування, як Кучма разом із помічниками міг утекти з країни під час російського вторгнення.

"Його там немає. Кілька "рабів" ходять весь час, працюють на його території. Але він [Кучма] там не з'являється", — зауважив Мороз.

Ймовірно, Кучма перебуває на Монако або на італійському острові Сардинія, припустив Мороз.

Колишній спікер парламенту пригадав, що Леоніда Кучму сфотографували з палицями для скандинавської ходьби. Сам експрезидент після початку великої війни майже не з'являвся в публічному просторі й не розповідав про особисте життя.

"Наші журналісти зняли його зі "шведськими палицями", ходить він. Ну, нехай ходить", — відреагував він.

Зазначимо, що в червні 2023 року журналісти "Української правди" бачили Леоніда Кучму на прогулянці з палицями на Лазурному березі. За даними ЗМІ, він жив у маєтку зятя Віктора Пінчука.

Кучма також любив відзначати дні народження на Сардинії, де для багатих людей збудували "штучні села", писали журналісти.

Нагадаємо, Леонід Кучма написав книжку "Україна — не Росія", яка привернула особливу увагу топ-чиновників у Москві.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, що під час підготовки до боїв читає книги Кучми.