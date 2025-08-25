"Раби" стежать за особняком в Україні: ексспікер Ради розповів, куди міг утекти Кучма (відео)
Другий президент України Леонід Кучма не живе у своєму українському маєтку, але за ним досі спостерігають наймані робітники.
Колишнього президента країни давно не бачили на території його розкішного особняка. Про це розповів ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз в інтерв'ю YouTube-каналу "Власть vs Влащенко".
У колишнього спікера викликало здивування, як Кучма разом із помічниками міг утекти з країни під час російського вторгнення.
"Його там немає. Кілька "рабів" ходять весь час, працюють на його території. Але він [Кучма] там не з'являється", — зауважив Мороз.
Ймовірно, Кучма перебуває на Монако або на італійському острові Сардинія, припустив Мороз.
Колишній спікер парламенту пригадав, що Леоніда Кучму сфотографували з палицями для скандинавської ходьби. Сам експрезидент після початку великої війни майже не з'являвся в публічному просторі й не розповідав про особисте життя.
"Наші журналісти зняли його зі "шведськими палицями", ходить він. Ну, нехай ходить", — відреагував він.
Зазначимо, що в червні 2023 року журналісти "Української правди" бачили Леоніда Кучму на прогулянці з палицями на Лазурному березі. За даними ЗМІ, він жив у маєтку зятя Віктора Пінчука.
Кучма також любив відзначати дні народження на Сардинії, де для багатих людей збудували "штучні села", писали журналісти.
Нагадаємо, Леонід Кучма написав книжку "Україна — не Росія", яка привернула особливу увагу топ-чиновників у Москві.
Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, що під час підготовки до боїв читає книги Кучми.