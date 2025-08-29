За секунды "до": волонтер показал, как пес спас себе жизнь перед "прилетом" (видео)

Камера видеонаблюдения в комнате зафиксировала, как пес отдыхал рядом с окном, но его поведение в момент изменилось. Предвидев опасность, он убежал за секунды до того, как посыпалось стекло.

Собаке удалось за 14 секунд "до" почувствовать угрозу и за 3 секунды "до" четко понять, что надо бежать. Инстинкты помогли ему выжить во время обстрела. Об этом сообщил волонтер и киевский предприниматель Дмитрий О., опубликовав видео в Instagram.

"Мы родились людьми и наши инстинкты тоже работают, но работают иначе. Даже имея эти 14 секунд, имею большие сомнения, что их хватило бы на качественное реагирование во сне", — отметил Дмитрий.

Он добавил, что жизнь в условиях войны и обстрелов — это "бесконечная игра на выживание, в которой может и не быть победителей", но существуют "вспомогательные инструменты".

"Один из них, например, объявляет воздушную тревогу. С ним шансы сильно увеличиваются и это может сохранить самое ценное — вашу жизнь", — подчеркнул волонтер.

В комментариях Дмитрий сообщил, что пес взволнован после пережитого, но цел. Также он поделился, что замечал повышенную чувствительность к опасности у любимца еще с начала полномасштабной войны, и особенно часто прислушивается к его реакциям ночью.

Собака не пострадала от обстрела благодаря быстрой реакции Фото: скриншот Комментаторы объяснили такую реакцию чувствительным слухом Фото: скриншот

Комментаторы нашли и другое объяснение поведению собаки. Пользователи предположили, что животное просто среагировало на звук, который услышало раньше, чем люди, благодаря чувствительному слуху.

Были ли сделаны кадры во время массированного обстрела Киева 28 августа, точно не известно. Из-за того, что видео обрезано, даты записи также не видно.

Напомним, ночью на 28 августа ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, в Дарницком районе был разрушен 5-этажный жилой дом. Только через сутки завершились спасательные работы, всего под завалами погибли 22 человека. Еще один человек погиб в Шевченковском районе.

28 августа полицейская нашла в разрушенном доме пропавшего кота Семена. Владелица Оксана ждала известия о нем с самого утра и расплакалась, увидев любимца целым. Она поделилась, что жила в доме, по которому ВС РФ нанесли удар.