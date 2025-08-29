За секунди "до": волонтер показав, як пес врятував собі життя перед "прильотом" (відео)

Камера відеоспостережння у кімнаті зафіксувала, як пес відпочивав поряд з вікном, але його поведінка в мить змінилась. Передбачивши небезпеку, він втік за секунди до того, як посипалося скло.

Собаці вдалося за 14 секунд "до" відчути загрозу та за 3 секунди "до" чітко зрозуміти, що треба тікати. Інстинкти допомогли йому вижити під час обстрілу. Про це повідомив волонтер і київський підприємець Дмитро О., опублікувавши відео в Instagram.

"Ми народилися людьми і наші інстинкти теж працюють, але працюють інакше. Навіть маючи ці 14 секунд, маю великі сумніви, що їх вистачило б на якісне реагування уві сні", — наголосив Дмитро.

Він додав, що життя в умовах війни та обстрілів — це "безкінечна гра на виживання, в якій може і не бути переможців", але існують "допоміжні інструменти".

"Один з них, наприклад, оголошує повітряну тривогу. З ним шанси сильно збільшуються і це може зберегти найцінніше — ваше життя", — підкреслив волонтер.

У коментарях Дмитро повідомив, що пес схвильований після пережитого, але цілий. Також він поділився, що помічав підвищену чутливість до небезпеки у улюбленця ще з початку повномасштабної війни, і особливо часто прислухається до його реакцій уночі.

Собака не постраждала від обстрілу завдяки швидкій реакції Фото: скриншот Коментатори пояснили таку реакцію чутливим слухом Фото: скриншот

Коментатори знайшли й інше пояснення поведінці собаки. Користувачі припустили, що тварина просто зреагувала на звук, який почула раніше за людей завдяки чутливому слуху.

Чи були зроблені кадри під час масованого обстрілу Києва 28 серпня, точно не відомо. Через те, що відео обрізане, дати запису також не видно.

Нагадаємо, вночі на 28 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву, у Дарницькому районі був зруйнований 5-поверховий житловий будинок. Лише через добу завершилися рятувальні роботи, загалом під завалами загинуло 22 особи. Ще одна людина загинула у Шевченківському районі.

28 серпня поліціянтка знайшла у зруйнованому будинку зниклого кота Семена. Власниця Оксана чекала на звістку про нього з самого ранку й розплакалась, побачивши улюбленця цілим. Вона поділилась, що мешкала у будинку, по якому ЗС РФ завдали удар.