На Киевщине открыли мемориальное кладбище: в сети распространяют фотографии затопленных могил (фото)

29 августа состоялось открытие Национального военного мемориального кладбища вблизи села Мархалевка Киевской области, во время которого прошли митинги местных жителей. Однако, по информации жителей, еще за две недели до официального открытия на участке, где копали имитационные могилы, было зафиксировано затопление.

В частности, местные активисты и пользователи Facebook-сообщества Support Markhalivka сообщают, что даже в сухую погоду грунтовая вода подходит к выкопанным могилам, ее приходится откачивать лопатами. Экологи и гидрологи еще в прошлом году предупреждали, что Мархаловский лес имеет высокий уровень грунтовых вод и три реки, а любые захоронения здесь обречены на подтопление.

Последствия могут быть опасными, поскольку загрязнение грунтовых вод из могил угрожает источникам питьевой воды для 12 сел Киевской области.

В сети распространяют фотографии затопленных могил на новом кладбище

Почему этот участок непригоден для кладбища

Также в публикациях на этой странице отмечалось, что территория будущего кладбища, расположенная в 20 км от Киева на Одесской трассе, во время строительства уже испытала многочисленные проблемы. В частности, вода стоит даже после бурения 60 скважин, 40 из которых оказались затопленными, а дренажная система не справляется с отводом воды. Для временного решения проблемы несколько раз подсыпали песок и щебень, но это лишь частично скрывает болото.

Активисты критикуют также процесс организации проекта. По их словам, видимость общественных обсуждений и экспертных консультаций использовалась только как ширма, а проведение архитектурного конкурса было отменено под предлогом войны. Более того, по их словам, привлеченные подрядчики имеют сомнительную репутацию: среди них — архитектор, который посещал Москву во время войны, и бизнесмены, связанные с российским рынком.

Критика касается и архитектурного решения кладбища: хаотичное зонирование, непродуманное расположение монументов, сочетание разных стилей, пренебрежение идеей равенства воинов всех конфессий. В публикации отмечается, что на территории протекают три подземные реки, ранее участок был болотом, и судебные решения уже признавали нарушения и требовали прекращения работ.

Несмотря на многочисленные судебные и общественные обращения, работы на НВМК продолжаются. Местные активисты называют ситуацию "циничным пренебрежением памятью погибших украинских воинов" и подчеркивают, что проект вызывает беспокойство как у военных, так и у общественности.

Кладбище строят несмотря на запрет суда

Стоит отметить, что 20 августа Адвокатское объединение "N&P LAW COMPANY" вместе с общиной Мархаловки выиграло суд относительно незаконного строительства Национального военного мемориального кладбища на территории леса Изумрудной сети. Апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции, отменив распоряжение Киевской ОГА о выделении земли под кладбище, поэтому правовых оснований для его строительства нет.

Местные жители, экологи и правозащитники обвиняли государственные органы в том, что они якобы легализуют проект кладбища вопреки экологическим нормам и международному праву. Суд признал участок непригодным для кладбища из-за подтопления, нарушения норм и рисков для экосистемы.

"Однако, несмотря на вступление в силу указанного решения суда (которым отменено в т.ч. основание приобретения права на землю), строительство продолжается даже ночью. Все это происходит под прикрытием в т.ч. правоохранительных органов, которые ссылаются на действительность документов, имеющих производный характер (разрешения, декларации, регистрации и т.д.) и предоставлялись во время действия отмененного распоряжения. При этом напрасно расходуются бюджетные средства, порочит имидж правового государства, в т.ч. на международной арене. В свою очередь невыполнение решения суда, самовольное строительство, присвоение и растрата имущества, самовольное занятие земельного участка, незаконная порубка являются уголовными преступлениями", — говорится в публикации.

Министерство по делам ветеранов Украины, которое является оператором Национального военного мемориального кладбища, не комментировало информацию активистов о возможном подтоплении могил.

Напомним, что Национальное военное мемориальное кладбище для захоронения павших защитников открыли 29 августа, в День памяти защитников Украины, возле села Мархалевка Киевской области. В общем, строительство мемориала сопровождали протесты местных жителей, которые выражали обеспокоенность относительно влияния работ на экологию и местный лес. Протестующие также ссылаются на судебное постановление, которое запрещает вырубку Мархаловского леса, входящего в Изумрудную сеть, без специального разрешения, а также проведение захоронений до завершения строительства.

Также Фокус писал, что в Мархаловском лесу на Киевщине произошел инцидент с участием ветерана Сергея "Латыша" Янюка и полиции. По данным местных пабликов, правоохранители задержали ветерана с протезом, который протестовал против вырубки леса для строительства Национального военного мемориального кладбища.