На Київщині відкрили меморіальне кладовище: у мережі поширюють світлини затоплених могил (фото)

29 серпня відбулося відкриття Національного військового меморіального кладовища поблизу села Мархалівка на Київщині, під час якого пройшли мітинги місцевих жителів. Однак, за інформацією мешканців, ще за два тижні до офіційного відкриття на ділянці, де копали імітаційні могили, було зафіксовано затоплення.

Зокрема, місцеві активісти та користувачі Facebook-спільноти Support Markhalivka повідомляють, що навіть за сухої погоди ґрунтова вода підходить до викопаних могил, її доводиться відкачувати лопатами. Екологи та гідрологи ще минулого року попереджали, що Мархалівський ліс має високий рівень ґрунтових вод і три річки, а будь-які поховання тут приречені на підтоплення.

Наслідки можуть бути небезпечними, оскільки забруднення ґрунтових вод із могил загрожує джерелам питної води для 12 сіл Київської області.

У мережі поширюють світлини затоплених могил на новому кладовищі Фото: Facebook У мережі поширюють світлини затоплених могил на новому кладовищі Фото: Facebook

Чому ця ділянка непридатна для кладовища

Також у публікаціях на цій сторінці зазначалося, що територія майбутнього кладовища, розташована за 20 км від Києва на Одеській трасі, під час будівництва вже зазнала численних проблем. Зокрема, вода стоїть навіть після буріння 60 свердловин, 40 із яких виявилися затопленими, а дренажна система не справляється із відведенням води. Для тимчасового розв'язання проблеми кілька разів підсипали пісок і щебінь, але це лише частково приховує болото.

Активісти критикують також процес організації проєкту. За їхніми словами, видимість громадських обговорень та експертних консультацій використовувалася лише як ширма, а проведення архітектурного конкурсу було скасовано під приводом війни. Ба більше, за їх словами, залучені підрядники мають сумнівну репутацію: серед них — архітектор, який відвідував Москву під час війни, та бізнесмени, пов’язані з російським ринком.

Критика стосується й архітектурного рішення кладовища: хаотичне зонування, непродумане розташування монументів, поєднання різних стилів, нехтування ідеєю рівності воїнів усіх конфесій. У публікації відзначається, що на території протікають три підземні річки, раніше ділянка була болотом, і судові рішення вже визнавали порушення та вимагали припинення робіт.

Попри численні судові та громадські звернення, роботи на НВМК тривають. Місцеві активісти називають ситуацію "цинічним зневажанням пам’яті загиблих українських воїнів" та підкреслюють, що проєкт викликає занепокоєння як у військових, так і в громадськості.

Кладовище будують попри заборону суду

Варто зазначити, що 20 серпня Адвокатське об’єднання "N&P LAW COMPANY" разом із громадою Мархалівки виграло суд щодо незаконного будівництва Національного військового меморіального кладовища на території лісу Смарагдової мережі. Апеляційний суд залишив без змін рішення першої інстанції, скасувавши розпорядження Київської ОВА про виділення землі під кладовище, тож правових підстав для його будівництва немає.

Місцеві мешканці, екологи та правозахисники звинувачували державні органи у тому, що вони нібито легалізують проєкт кладовища всупереч екологічним нормам і міжнародному праву. Суд визнав ділянку непридатною для кладовища через підтоплення, порушення норм і ризики для екосистеми.

"Однак, попри набуття чинності вказаного рішення суду (яким скасована у т.ч. підстава набуття права на землю), будівництво продовжується навіть вночі. Все це відбувається під прикриттям у т.ч. правоохоронних органів, які посилаються на дійсність документів, що мають похідний характер (дозволи, декларації, реєстрації тощо) й надавалися під час дії скасованого розпорядження. При цьому марно витрачаються бюджетні кошти, поплюжиться імідж правової держави, у т.ч. на міжнародній арені. В свою чергу невиконання рішення суду, самочинне будівництво, привласнення та розтрата майна, самовільне зайняття земельної ділянки, незаконна порубка є кримінальними злочинами", — йдеться в публікації.

Міністерство у справах ветеранів України, яке є оператором Національного військового меморіального кладовища, не коментувало інформацію активістів про можливе підтоплення могил.

Нагадаємо, що Національне військове меморіальне кладовище для поховання полеглих захисників відкрили 29 серпня, у День пам’яті захисників України, біля села Мархалівка на Київщині. Загалом, будівництво меморіалу супроводжували протести місцевих жителів, які висловлювали занепокоєння щодо впливу робіт на екологію та місцевий ліс. Протестувальники також посилаються на судову ухвалу, яка забороняє вирубку Мархалівського лісу, що входить до Смарагдової мережі, без спеціального дозволу, а також проведення поховань до завершення будівництва.

