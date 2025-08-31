В Черкассах блогеры устроили вечеринку в День памяти погибших защитников Украины (видео)

Черкасские инфлюенсеры и блогеры устроили громкую вечеринку в День памяти погибших защитников Украины. В Киеве и области эта дата также была объявлена Днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

Related video

Кадры с вечеринки были опубликованы в Instagram, вызвав возмущение некоторых пользователей. В ответ на критику организаторы отметили, что запланировали свое мероприятие на 29 августа раньше, чем было этот день был объявлен Днем траура.

Вечеринка в День памяти погибших защитников Украины

"У нас отдыхали жены военных и благодарили, что смогли отвлечься и переключиться. Нам очень жаль, что эта дата совпала с Днем траура", — говорится в одном из комментариев.

Относительно Дня памяти погибших защитников Украины, одна из организаторов призналась в Instagram Stories, что не знала об этой важной дате, в том числе в день проведения мероприятия. Она подчеркнула, что признает ошибку и уже сделала выводы из ситуации.

"Приношу лично извинения. Но время назад вернуть не могу", — написала блогерша.

Организатор ответила на критику в соцсетях Организатор ответила на критику в соцсетях

День памяти погибших защитников Украины

В 2019 году 29 августа было объявлено Днем памяти погибших защитников Украины. Дата выбрана не случайно — именно 29 августа 2014 года состоялся выход украинских военных из окружения под Иловайском. Тогда российские войска нарушили договоренности и открыли огонь по колоннам наших солдат, которые шли по "зеленому коридору".

Важно

Под Киевом перед Днем траура устроили масштабный концерт YAKTAK и Ivan Navi: в КОВА отреагировали (видео)

В 2025 году Кабинет Министров утвердил План мероприятий ко Дню памяти погибших защитников Украины. Среди них — всеукраинская акция "Подсолнух", забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", выставка уничтоженной российской техники, приспускание государственных флагов, минута молчания по всей стране, а также тематические выставки, научные труды и издания, посвященные героям.

Напомним, 29 августа вблизи села Мархаловка Киевской области также состоялось открытие Национального военного мемориального кладбища для захоронения павших защитников Украины.