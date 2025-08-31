У Черкасах блогери влаштували вечірку в День пам'яті загиблих захисників України (відео)

Черкаські інфлюенсери та блогери влаштували гучну вечірку у День пам’яті загиблих захисників України. В Києві та області ця дата також була оголошена Днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Кадри з вечірки були опублікувані в Instagram, викликавши обурення деяких користувачів. У відповідь на критику організатори зазначили, що запланували свій захід на 29 серпня раніше, ніж було цей день було оголошено Днем жалоби.

Вечірка у День пам'яті загиблих захисників України

"В нас відпочивали дружини військових і дякували, що змогли відволіктись і переключитись. Нам дуже шкода що ця дата співпала з Днем жалоби", — йдеться в одному з коментарів.

Щодо Дня пам’яті загиблих захисників України, одна з організаторок зізналась в Instagram Stories, що не знала про цю важливу дату, в тому числі в день проведення заходу. Вона наголосила, що визнає помилку та вже зробила висновки з ситуації.

"Приношу особисто вибачення. Але час назад повернути не можу", — написала блогерка.

День пам'яті загиблих захисників України

У 2019 році 29 серпня було оголошено Днем пам'яті загиблих захисників України. Дата вибрана не випадково – саме 29 серпня 2014 року відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді російські війська порушили домовленості й відкрили вогонь по колонах наших солдатів, які йшли "зеленим коридором".

У 2025 році Кабінет Міністрів затвердив План заходів до Дня пам’яті загиблих захисників України. Серед них — всеукраїнська акція "Сонях", забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України", виставка знищеної російської техніки, приспущення державних прапорів, хвилина мовчання по всій країні, а також тематичні виставки, наукові праці та видання, присвячені героям.

Нагадаємо, 29 серпня поблизу села Мархалівка на Київщині також відбулося відкриття Національного військового меморіального кладовища для поховання полеглих захисників України.