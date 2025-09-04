Гендиректор "Укрпочты" влез в ссору с военным из-за поста годичной давности (фото)
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский запостил серию нецензурных твитов в ответ на критику. В сообщениях его упоминали еще в 2024 году, но скандал разгорелся именно сейчас.
Причиной ссоры стал твит в соцсети Х от пользователя "Рыжий Кенгуру", который упрекнул Игоря Смелянского, что он увольняет почтальонов, которые не выполняют план по подпискам. Но сделал это еще 24 декабря 2024 года. Гендиректор Укрпочты отреагировал только 3 сентября 2025 года, что привлекло внимание пользователей и начало ссору, которая продолжается до сих пор. Фокус разбирался, что произошло.
Смелянский заявил, что почтальонов увольняют, когда есть нарушения при выплате пенсий. Но признал, что план по подпискам существует.
Оппонент Смелянского упрекнул, что работников "Укрпочты" заставляют заниматься подписками и продажей продуктов в отделениях, тогда как они должны заниматься своими обязанностями, а не выполнять планы.
Перепалка стала достаточно напряженной, в ход пошла нецензурная лексика, которой, как оказалось, не чурается и сам Игорь Смелянский.
В одном из ответов его упрекнули, что он оскорбляет действующего военного ВСУ, который получил ранение, на что топ-менеджер заявил, что у него есть "правило с детства": "Я всегда отвечаю в том тоне в котором ко мне обращаются. Будет нормальный разговор будет нормальный тон. Будут обкладывать х... будет ответ именно в таком тоне".
Только через несколько постов пользователи заметили, что Игорь Смелянский ответил с задержкой на год и ссора разгорелась с новой силой.
Но короткий поиск дает понять, что генеральный директор "Укрпочты" довольно часто общается с критиками именно в таком тоне.
На момент публикации материала Игорь Смелянский отдельно в своих соцсетях не комментировал словесные перепалки с пользователями Х.
Игорь Смелянский — что известно
Игорь Смелянский родился 21 января 1975 года в Белгороде-Днестровском Одесской области. Учился в Одесском государственном экономическом университете по специальности "международный маркетинг". В 1995 году переехал с родителями в США, где и закончил обучение, имеет американское гражданство.
С сентября 2005 года по январь 2008 года Смелянский работал в The Boston Consulting Group в должности старшего консультанта и менеджера проектов в Украине и России.
С 2014 года работал в Нью-Йорке, а 1 июля 2016 года был назначен генеральным директором Укрпочты, а 17 августа 2018 года с ним подписан новый трехлетний контракт на эту должность. В июне 2021 года Наблюдательный совет Укрпочты продлил полномочия Смелянского на посту руководителя Укрпочты до 30 июня 2023 года, а затем до окончания военного времени + 3 месяца.
Также является членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
В 2022 году получил орден "За заслуги" III ст. за значительные заслуги в укреплении украинской государственности и добросовестное выполнение профессионального долга.
Напомним, в 2025 году стало известно, что Игорь Смелянский получает огромную зарплату. Он рассказал, что до вычета налогов его зарплата вместе с доплатой 15% за работу с государственной тайной за 2024 год составила 11 723 286 грн, то есть в среднем 970 009 грн в месяц.
Также Смелянский обещал продавать в отделениях "Укрпочты" колбасу. А также рассказывал, что почтальонам покупали куриные ножки для защиты от злых собак.