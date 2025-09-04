Гендиректор "Укрпошти" вліз у сварку із військовим через пост річної давнини (фото)

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський запостив серію нецензурних твітів у відповідь на критику. У дописах його згадували ще у 2024 році, але скандал розгорівся саме зараз.

Related video

Причиною сварки став твіт у соцмережі Х від користувача "Рудий Кенгуру", який дорікнув Ігорю Смілянському, що він звільняє листонош, які не виконують план по підписках. Але зробив це ще 24 грудня 2024 року. Гендиректор Укрпошти відреагував тільки 3 вересня 2025 року, що привернуло увагу користувачів та розпочало сварку, яка триває і досі. Фокус розбирався, що сталось.

Пост у Х, який і став причиною сварки Фото: Скріншот

Смілянський заявив, що листонош звільняють, коли є порушення під час виплат пенсій. Але визнав, що план по підписках існує.

Опонент Смілянського дорікнув, що працівників "Укрпошти" примушують займатись підписками та продажем продуктів у відділеннях, тоді як вони мають займатись своїми обов'язками, а не виконувати плани.

Скандал у Х за участі генерального директора "Укрпошти" Фото: Скріншот

Перепалка стала досить напруженою, в хід пішла нецензурна лексика, якої, як виявилось, не цурається і сам Ігор Смілянський.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

В одній із відповідей йому дорікнули, що він ображає діючого військового ЗСУ, який отримав поранення, на що топменеджер заявив, що в нього є "правило з дитинства": "Я завжди відповідаю в тому тоні в якому до мене звертаються. Буде нормальна розмова буде нормальний тон. Будуть обкладати х.. буде відповідь саме в такому тоні".

Скандал у Х за участі генерального директора "Укрпошти" Фото: Скріншот

Тільки через кілька постів користувачі помітили, що Ігор Смілянський відповів із затримкою на рік і сварка розгорілась із новою силою.

Скандал у Х за участі генерального директора "Укрпошти" Фото: Скріншот

Але короткий пошук дає зрозуміти, що генеральний директор "Укрпошти" досить часто спілкується із критиками саме в такому тоні.

Ігор Смілянський досить часто відповідає критикам у такому тоні Фото: Скріншот

На момент публікації матеріалу Ігор Смілянський окремо у своїх соцмережах не коментував словесні перепалки із користувачами Х.

Ігор Смілянський – що відомо

Ігор Смілянський народився 21 січня 1975 року в Білгороді-Дністровському на Одещині. Вчився у Одеському державному економічному університеті за спеціальністю "міжнародний маркетинг". В 1995 році переїхав із батьками США, де і закінчив навчання, має американське громадянство.

Ігор Смілянський — генеральний директор "Укрпошти" Фото: Facebook / Ігор Смілянський

З вересня 2005 року по січень 2008 року Смілянський працював у The Boston Consulting Group на посаді старшого консультанта та менеджера проєктів в Україні та Росії.

З 2014 року працював у Нью-Йорку, 1 липня 2016 року був призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. У червні 2021 року Наглядова рада Укрпошти продовжила повноваження Смілянського на посаді керівника Укрпошти до 30 червня 2023 року, а згодом до закінчення воєнного стану + 3 місяці.

Також є членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

У 2022 році отримав орден "За заслуги" III ст. за значні заслуги у зміцненні української державності та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Нагадаємо, у 2025 році стало відомо, що Ігор Смілянський отримує величезну зарплатню. Він розповів, що до вирахування податків його зарплата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею за 2024 рік склала 11 723 286 грн, тобто в середньому 970 009 грн на місяць.

Також Смілянський обіцяв продавати у відділеннях "Укрпошти" ковбасу. А також розповідав, що листоношам купували курячі ніжки для захисту від злих собак.