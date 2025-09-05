В Киеве частично перекрыли один из мостов, образовались масштабные пробки, — СМИ (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть несколько полицейских патрулей, которые, вероятно, осуществляют проверку документов водителей. Движение по Дарницкому мосту в Киеве утром было затруднено, из-за чего образовались пробки.

Причиной пробок, вероятно, стала проверка документов, передает Telegram-канал Левый Берег Киева.

На выложенных в сети кадрах видно очередь остановленных автомобилей и стоящих рядом сотрудников полиции.

На момент публикации материала патрульная полиция Киева не давала комментариев по поводу того, почему именно была перекрыта часть Дарницкого моста.

