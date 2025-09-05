У Києві частково перекрили один з мостів, утворилися масштабні затори, — ЗМІ (відео)

На оприлюднених кадрах можна побачити кілька поліцейських патрулів, які, ймовірно, здійснюють перевірку документів водіїв. Рух Дарницьким мостом у Києві зранку був ускладнений, через що утворилися затори.

Причиною заторів, ймовірно, стала перевірка документів, передає Telegram-канал Лівий Берег Києва.

На викладених у мережі кадрах видно чергу зупинених автомобілів та працівників поліції, що стоять поруч. .

На момент публікації матеріалу патрульна поліція Києва не давала коментарів з приводу того, чому саме було перекрито частину Дарницького мосту.

