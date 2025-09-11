Убийство школьников в Шаргороде: вероятному нападавшему избрали меру пресечения

Винницкий городской суд избрал меру пресечения Алексею Пономареву, которого подозревают в убийстве двух лицеистов в Шаргороде. Мужчину отправили под стражу без права внесения залога.

Пономарев взят под стражу на 60 суток, передает hromadske. В начале заседания суда глава прокуратуры Винницкой области Олег Ткаленко подал ходатайство о закрытом судебного заседании, — из-за того, что детали производства касаются несовершеннолетних, и озвученная информация может привести к дополнительной травматизации потерпевших.

Эту позицию поддержал также защитник Александр Мацюк. Судья Андрей Михайленко одобрил поданное ходатайство.

Олег Ткаленко сообщил, что подозреваемый в полном объеме не признает вину, а собственные действия объясняет "общими неприязненными отношениями". Впрочем, его окончательный мотив пока не выяснен.

Также Ткаленко подчеркнул, что правоохранители не располагают информацией о якобы буллинге и изнасиловании, связанными с погибшими (ранее такая информация начала распространяться в соцсетях).

Подозреваемому будут назначать соответствующую экспертизу для предоставления оценки относительно его ментального здоровья. "Это обязательно будем делать. Потому что и сам почерк такой, и совершение [преступления] дерзкое — в течение 40 секунд нанести такое количество ударов", — отметил глава прокуратуры.

Напомним, в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области произошло жестокое убийство двух учеников местного лицея. Подростков нашли с многочисленными ножевыми ранениями прохожие на улице.

Также стало известно, что задержанному экс-преподавателю сообщили о подозрении. За двойное убийство ему грозит пожизненное заключение.

Еще Фокус сообщал, со ссылкой на репортаж ТСН, что подозреваемый в убийстве школьников в Винницкой области якобы раскаялся в содеянном. Однако правоохранители предполагали, что позже показания могут измениться.