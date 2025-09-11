Вбивство школярів у Шаргороді: ймовірному нападнику обрали запобіжний захід

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід Олексію Пономарьову, якого підозрюють у вбивстві двох ліцеїстів у Шаргороді. Чоловіка відправили під варту без права внесення застави.

Related video

Пономарьова взято під варту на 60 діб, передає hromadske. На початку засідання суду очільник прокуратури Вінницької області Олег Ткаленко подав клопотання про закрите судове засідання, – через те, що деталі провадження стосуються неповнолітніх, і озвучена інформація може призвести до додаткової травматизації потерпілих.

Цю позицію підтримав також захисник Олександр Мацюк. Суддя Андрій Михайленко підтримав подане клопотання.

Олег Ткаленко повідомив, що підозрюваний у повному обсязі не визнає вину, а власні дії пояснює "загальними неприязними відносинами". Утім, його остаточний мотив поки не з’ясований.

Також Ткаленко наголосив, що правоохоронці не мають інформації про нібито булінг і зґвалтування, пов’язані з загиблими (раніше така інформація почала поширюватися у соцмережах).

Підозрюваному призначатимуть відповідну експертизу для надання оцінки щодо його ментального здоров’я. "Це обов’язково будемо робити. Тому що і сам почерк такий, і вчинення [злочину] зухвале – протягом 40 секунд завдати такої кількості ударів", – зауважив очільник прокуратури.

Нагадаємо, у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області сталося жорстоке вбивство двох учнів місцевого ліцею. Хлопців знайшли з численними ножовими пораненнями перехожі на вулиці.

Також стало відомо, що затриманому ексвикладачу повідомили про підозру. За подвійне вбивство йому загрожує довічне ув’язнення.

Ще Фокус повідомляв, з посиланням на репортаж ТСН, що підозрюваний у вбивстві школярів на Вінниччині нібито розкаявся у скоєному. Проте правоохоронці припускали, що пізніше показання можуть змінитися.