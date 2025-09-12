"Его довели": мать подозреваемого в убийстве в Винницкой области рассказала об издевательствах со стороны учеников

В деле о резонансном двойном убийстве в Шаргороде Винницкой области появились новые подробности. Мать 23-летнего Алексея Пономарева, бывшего учителя местной школы, которого подозревают в убийстве двух подростков, рассказала собственное видение событий, которые, по ее мнению, стали предпосылкой трагедии.

В эксклюзивном комментарии изданию "ТСН" женщина рассказала, что ее сын работал в школе и пытался поддерживать дисциплину, однако отдельные ученики постоянно нарушали уроки, демонстрировали вызывающее поведение и провоцировали конфликты. Женщина утверждает, что ее сын неоднократно делал им замечания, после чего матери школьников высказывали претензии к учителю. Она считает, что именно с этих ситуаций началось длительное противостояние, которое со временем переросло в настоящую травлю.

Рассказывая о том периоде, мать отметила, что Алексей даже планировал уволиться еще в начале года, однако администрация школы отказала ему из-за нехватки кадров. Впоследствии, по ее словам, сын начал получать оскорбительные сообщения, ему звонили с угрозами, а дома неизвестные ученики могли стучать в дверь и убегать.

Женщина также утверждает, что напряжение усиливалось и в школьных укрытиях во время воздушных тревог. По ее словам, один из старшеклассников якобы даже толкнул Алексея в грудь. Учитель сделал замечание, однако это лишь привело к еще большему конфликту, который в итоге завершился тем, что педагог написал заявление об увольнении. При этом она отмечает, что уволился он по собственному желанию, а не был отстранен администрацией.

Мать подозреваемого подчеркнула, что проблемы не закончились даже после того, как Алексей покинул школу. По ее словам, группа старшеклассников начала издеваться и над младшим братом Пономарева. Женщина рассказала, что парня регулярно избивали в автобусе по дороге на учебу, снимали это на видео и распространяли среди сверстников. Она считает, что подростки пытались довести ребенка до эмоционального срыва.

"У меня есть младший сын. Теперь уже покойный ученик Владик Б. в прошлом году начал бить моего младшего сына по голове. Бил, оскорблял каждый раз, когда ехали в автобусе в школу. Младший сын терпел, а потом к избиению подключилось все это "отродье", — рассказывает Оксана.

Накануне трагедии, по словам женщины, ее младший сын снова подвергся избиению, после чего жаловался на сильную боль в голове. Эта ситуация очень поразила всю семью. Она предполагает, что именно этот эпизод окончательно повлиял на психоэмоциональное состояние Алексея, который, по ее словам, всю ночь не мог заснуть.

Мать подозреваемого убеждена, что к травле были привлечены несколько учеников, среди которых и те двое старшеклассников, которые погибли во время нападения. Она считает, что ее сын, который всегда был уравновешенным человеком, не выдержал длительного психологического давления.

"Это Коля Б. (убитый ученик — Ред.), он провоцировал Алексея, Влад Б. (убитый ученик — Ред.), который бил младшего брата Алексея, Даниил Б., Александр К., Ярослав Г.", — мать добавляет, что последние ученики неоднократно становились участниками насилия над ее сыном.

Мать подозреваемого рассказала, что среди участников группы была также девушка по имени Юля, которая не участвовала в избиениях, но фиксировала все на видео. По ее словам, первым к младшему сыну подошел Владислав Б., после чего парень начал плакать, а девушка тем временем продолжала снимать. Все эти события, как отметила женщина, происходили в школьном автобусе.

В разговоре с журналистами женщина подчеркивала, что не пытается оправдать поступок Алексея и понимает, что он не имел права лишать жизни детей. В то же время она настаивает, что все участники конфликта должны говорить правду о ситуации, которая долгое время разворачивалась в школе и за ее пределами.

"Я понимаю, что им (родным погибших — Ред.) больно, но тогда пусть все говорят правду" — отметила она.

Убийство школьников в Винницкой области — что об этом известно

Напомним, что 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошло жестокое убийство двух старшеклассников местного лицея. По предварительным данным, нападающим оказался их бывший педагог, которого вскоре задержали правоохранители.

По информации следствия, трагедия развернулась утром, когда ученики направлялись в школу. Подозреваемый, по версии следователей, нанес ребятам колото-резаные ранения в область шеи. Несмотря на быстрое оказание медицинской помощи, оба подростка — ученики 10 и 11 классов — погибли. После нападения мужчина покинул место происшествия.

Полиция в течение часа обнаружила и задержала 23-летнего мужчину, который стал фигурантом дела. Ему уже объявили подозрение по факту двойного убийства. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

Также Фокус писал, что во время допроса подозреваемый якобы признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.