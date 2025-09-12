"Його довели": мати підозрюваного у вбивстві на Вінниччині розповіла про знущання з боку учнів

У справі про резонансне подвійне вбивство у Шаргороді, що на Вінниччині, з’явилися нові подробиці. Мати 23-річного Олексія Пономарьова, колишнього вчителя місцевої школи, якого підозрюють у вбивстві двох підлітків, розповіла власне бачення подій, що, на її думку, стали передумовою трагедії.

Related video

У ексклюзивному коментарі виданню "ТСН" жінка розповіла, що її син працював у школі та намагався підтримувати дисципліну, однак окремі учні постійно порушували уроки, демонстрували зухвалу поведінку і провокували конфлікти. Жінка стверджує, що її син неодноразово робив їм зауваження, після чого матері школярів висловлювали претензії до вчителя. Вона вважає, що саме з цих ситуацій почалося тривале протистояння, яке з часом переросло у справжнє цькування.

Розповідаючи про той період, мати зазначила, що Олексій навіть планував звільнитися ще на початку року, однак адміністрація школи відмовила його через брак кадрів. Згодом, за її словами, син почав отримувати образливі повідомлення, йому дзвонили з погрозами, а вдома невідомі учні могли стукати у двері та втікати.

Жінка також стверджує, що напруга посилювалася й у шкільних укриттях під час повітряних тривог. За її словами, один зі старшокласників нібито навіть штовхнув Олексія у груди. Вчитель зробив зауваження, однак це лише призвело до ще більшого конфлікту, який зрештою завершився тим, що педагог написав заяву про звільнення. При цьому вона наголошує, що звільнився він за власним бажанням, а не був відсторонений адміністрацією.

Мати підозрюваного підкреслила, що проблеми не закінчилися навіть після того, як Олексій залишив школу. За її словами, група старшокласників почала знущатися і з молодшого брата Пономарьова. Жінка розповіла, що хлопця регулярно били в автобусі дорогою на навчання, знімали це на відео та поширювали серед однолітків. Вона вважає, що підлітки намагалися довести дитину до емоційного зриву.

"У мене є молодший син. Тепер вже покійний учень Владік Б. минулого року почав бити мого молодшого сина по голові. Бив, ображав кожного разу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття підключилося все це "кодло", — розповідає Оксана.

Напередодні трагедії, за словами жінки, її молодший син знову зазнав побиття, після чого скаржився на сильний біль у голові. Ця ситуація дуже вразила всю родину. Вона припускає, що саме цей епізод остаточно вплинув на психоемоційний стан Олексія, який, за її словами, всю ніч не міг заснути.

Мати підозрюваного переконана, що до цькувань було залучено кількох учнів, серед яких і ті двоє старшокласників, які загинули під час нападу. Вона вважає, що її син, який завжди був врівноваженою людиною, не витримав тривалого психологічного тиску.

"Це Коля Б. (вбитий учень — Ред.), він провокував Олексія, Влад Б. (вбитий учень — Ред.), який бив молодшого брата Олексія, Данііл Б., Олександр К., Ярослав Г.", — мати додає, що останні учні неодноразово ставали учасниками насильства над її сином.

Мати підозрюваного розповіла, що серед учасників групи була також дівчина, на ім'я Юля, яка не брала участі у побиттях, але фіксувала все на відео. За її словами, першим до молодшого сина підійшов Владислав Б., після чого хлопець почав плакати, а дівчина тим часом продовжувала знімати. Усі ці події, як зазначила жінка, відбувалися в шкільному автобус.

У розмові з журналістами жінка наголошувала, що не намагається виправдати вчинок Олексія і розуміє, що він не мав права позбавляти життя дітей. Водночас вона наполягає, що всі учасники конфлікту повинні говорити правду про ситуацію, яка тривалий час розгорталася у школі та за її межами.

"Я розумію, що їм (рідним загиблих — Ред.) боляче, але тоді нехай всі кажуть правду" — зазначила вона.

Вбивство школярів на Вінниччині — що про це відомо

Нагадаємо, що 10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району на Вінниччині сталося жорстоке вбивство двох старшокласників місцевого ліцею. За попередніми даними, нападником виявився їхній колишній педагог, якого невдовзі затримали правоохоронці.

За інформацією слідства, трагедія розгорнулася вранці, коли учні прямували до школи. Підозрюваний, за версією слідчих, завдав хлопцям колото-різаних поранень у ділянку шиї. Попри швидке надання медичної допомоги, обидва підлітки — учні 10 та 11 класів — загинули. Після нападу чоловік залишив місце події.

Поліція протягом години виявила й затримала 23-річного чоловіка, який став фігурантом справи. Йому вже оголосили підозру за фактом подвійного вбивства. Зараз йому загрожує довічне ув’язнення.

Також Фокус писав, що під час допиту підозрюваний нібито визнав свою провину та висловив каяття через скоєне.