"Попался на взятке": соцсети пишут об аресте Сергея Лещенко, советник главы ОП опровергает

Общественный деятель и основатель батальона "Братство" Дмитрий Корчинский сообщил об аресте советника главы Офиса президента Сергея Лещенко.

"Арестовали Сергея Лещенко. Взятка. Когда-то боролся с коррупцией. Участвовал в гей-парадах", — написал он в Telegram.

Кроме Корчинского никто официально не сообщал об аресте Лещенко. Украинские ведомства также не комментировали данную информацию.

Чуть позже Лещенко отреагировал на пост Корчинского.

"Попал в две новости сегодня. Первая — меня "арестовали". Вторая — встречал президента Финляндии [Александра Стубба] в кроссовках [украинского бренда] The Coat", — отметил он.

В ответ на сведения о якобы его аресте, он написал, что участвует в международной конференции в Киеве. Очевидно, речь идет о форуме "Ялтинская европейская стратегия (YES)", в котором участвует руководство Украины и зарубежные высокопоставленные гости.

"Второе — в кроссовках The Coat был сам президент Финляндии. В таком информационном мире и живем", — заключил он.

Отметим, что в 2016 году Лещенко угодил в скандал из-за приобретения элитной квартиры площадью почти 200 квадратных метров в историческом центре Киева.

Специализированная антикоррупционная прокуратора открывала уголовное производство по факту возможного получения взятки Сергеем Лещенко, когда он был народным депутатом.

Прокуроры отмечали, что Лещенко мог получать миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование его бизнес-интересов. Взамен он влиял на чиновников, правоохранителей и создавал нужное общественное мнение в СМИ.

Напомним, недавно Лещенко заявлял, что россияне распространяли фейки об отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области. Аналитики DeepState в свою очередь критиковали качество оборонительных конструкций возле села Липцы в Харьковской области.

Также Лещенко защищал телемарафон "Единые новости" и утверждал, что его критики "играют на руку российской пропаганде".