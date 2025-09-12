"Попався на хабарі": соцмережі пишуть про арешт Сергія Лещенка, радник глави ОП спростовує

Громадський діяч і засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський повідомив про арешт радника глави Офісу президента Сергія Лещенка.

"Заарештували Сергія Лещенка. Хабар. Колись боровся з корупцією. Брав участь у гей-парадах", — написав він у Telegram.

Крім Корчинського ніхто офіційно не повідомляв про арешт Лещенка. Українські відомства також не коментували цю інформацію.

Трохи згодом Лещенко відреагував на пост Корчинського.

"Потрапив у дві новини сьогодні. Перша — мене "заарештували". Друга — зустрічав президента Фінляндії [Александра Стубба] в кросівках [українського бренду] The Coat", — зазначив він.

У відповідь на відомості про нібито його арешт, він написав, що бере участь у міжнародній конференції в Києві. Очевидно, йдеться про форум "Ялтинська європейська стратегія (YES)", у якому бере участь керівництво України та закордонні високопоставлені гості.

"Друге — у кросівках The Coat був сам президент Фінляндії. У такому інформаційному світі й живемо", — підсумував він.

Зазначимо, що 2016 року Лещенко потрапив у скандал через придбання елітної квартири площею майже 200 квадратних метрів в історичному центрі Києва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкривала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара Сергієм Лещенком, коли він був народним депутатом.

Прокурори зазначали, що Лещенко міг отримувати мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання його бізнес-інтересів. Натомість він впливав на чиновників, правоохоронців і створював потрібну громадську думку в ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно Лещенко заявляв, що росіяни поширювали фейки про відсутність фортифікаційних споруд у Харківській області. Аналітики DeepState зі свого боку критикували якість оборонних конструкцій біля села Липці в Харківській області.

Також Лещенко захищав телемарафон "Єдині новини" і стверджував, що його критики "грають на руку російській пропаганді".