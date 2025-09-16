Убийство школьников в Шаргороде: родители рассказали, что учитель приставал к девочкам-подросткам

В начале сентября общество всколыхнула новость — в Винницкой области задержали 23-летнего бывшего учителя по подозрению в убийстве двух школьников. Родители других подростков рассказали, что ранее Алексей Пономарев писал недвусмысленные сообщения интимного характера ученице и "не давал прохода" 9-класснице.

Related video

Татьяна Халупьяк — мать девочки-подростка, которая получала недвусмысленные сообщения от подозреваемого в убийстве учеников Владислава Бевза и Николая Билыка. В комментарии "ТСН.ua" она рассказала, что ее 14-летняя дочь рассказала подробности в полиции.

"К моей дочери он писал в телефонном режиме в июле этого года. Когда я об этом все узнала, то запретила ей общаться с ним. Она только закроет аккаунт, а он создавал новые. И снова начинал писать", — поделилась Халупьяк.

Женщина объяснила, что семья молчала, ведь бывший учитель находился на свободе. Однако сейчас они готовы рассказать свою историю, имея доказательства.

"Он требовал от дочери интима. Такое мог писать или человек с психическим расстройством, или извращенец", — подчеркнула Халупьяк.

Мать уверена, что сообщения присылал именно Пономарев. Она уточнила, что мужчина был подписан в сети иначе, но "100%, что это был он".

О подобном поведении рассказала мать еще одной девочки — Алена Докуржанова. Ее дочь училась в 9 классе, когда подозреваемый "ей не давал прохода".

"Затем он, учитель, передал через пятиклассника два своих номера телефонов с просьбой, чтобы она ему позвонила. Мальчику за такую услугу он заплатил 100 гривен", — отметила мать.

Школьница написала на полученный номер короткое сообщение: "Кто вы такой?". Пономарев ответил, что он — ее учитель по английскому, и предложил "общаться". В ответ девочка написала, что не хочет, и заблокировала номер в Telegram. Тогда начали поступать сообщения в Viber.

"Без твоей любви мир немил, я тебя дождусь. Когда тебе исполнится 16 лет, ты все равно будешь моя", — писал молодой педагог.

Докуржанова вспомнила, что ее дочь была "очень взволнованной", когда рассказала о переписке с учителем.

"Я пошла выяснить ситуацию к этому учителю, сказала ему искать ровесницу, а не приставать к моему ребенку, после чего он мне ответил, что больше такого не будет, и извинился. После этого он не приставал к моей дочери, затих. Все это было зимой", — рассказала она.

Однако после последних событий школьница предоставила объяснения полиции о попытке "общения" со стороны учителя.

Что говорят в полиции

Пресс-секретарь полиции Винницкой области Зарина Маевская подтвердила журналистам эти факты обращения.

"Заявления зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений, сейчас проводится проверка, будут устанавливаться возможные свидетели и участники, после чего будут приниматься соответствующие процессуальные решения. Если будут усматриваться признаки уголовного преступления, то, соответственно, сведения будут внесены в единый реестр досудебных расследований после проведения проверки", — проинформировала она.

Напомним, двух учеников лицея в городе Шаргород нашли с ножевыми ранениями, они скончались на месте. В нескольких километрах задержали 23-летнего мужчину, который был бывшим учителем одного из погибших.

По данным СМИ, на допросе подозреваемый признался, что сожалеет об убийстве. Мэр Шаргорода Владимир Барецкий рассказал, что учителя уволили из-за иска одного из погибших о побоях. Известно, что Владислав Бевз и Николай Билык шли в больницу за справками, когда их догнал убийца с ножом. Слухи о том, что причиной стало самоубийство брата экс-учителя из-за буллинга сверстников, в полиции опровергли.

В лицее также заверили, что не получали жалоб о буллинге ни от родителей, ни от детей. Мать Пономарева утверждала, что ее младшего ребенка травили школьники, и среди них были убитые подростки, а девочка Юля фиксировала избиения на видео.