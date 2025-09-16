Вбивство школярів у Шаргороді: батьки розповіли, що вчитель чіплявся до дівчат-підлітків

На початку вересня суспільство сколихнула новина — на Вінниччині затримали 23-річного колишнього вчителя за підозрою у вбивстві двох школярів. Батьки інших підлітків розповіли, що раніше Олексій Пономарьов писав недвозначні повідомлення інтимного характеру учениці та "не давав проходу" 9-класниці.

Тетяна Халуп’як — мати дівчини-підлітка, яка отримувала недвозначні повідомлення від підозрюваного у вбивстві учнів Владислава Бевза і Миколи Білика. У коментарі "ТСН.ua" вона розповіла, що її 14-річна донька розповіла подробиці у поліції.

"До моєї доньки він писав у телефонному режимі в липні цього року. Коли я про це все дізналася, то заборонила їй спілкуватися з ним. Вона тільки закриє аккаунт, а він створював нові. І знову починав писати", — поділилась Халуп’як.

Жінка пояснила, що сім'я мовчала, адже колишній вчитель перебував на волі. Однак зараз вони готові розповісти свою історію, маючи докази.

"Він вимагав від доньки інтиму. Таке міг писати або чоловік із психічним розладом, або збоченець", — наголосила Халуп’як.

Матір впевнена, що повідомлення надсилав саме Пономарьов. Вона уточнила, що чоловік був підписаний у мережі інакше, але "100%, що це був він".

Про подібну поведінку розповіла мати ще однієї дівчинки — Альона Докуржанова. Її донька навчалася у 9 класі, коли підозрюваний "їй не давав проходу".

"Потім він, учитель, передав через п’ятикласника два свої номери телефонів з проханням, щоб вона йому зателефонувала. Хлопчикові за таку послугу він заплатив 100 гривень", — зазначила матір.

Школярка написала на отриманий номер коротке повідомлення: "Хто ви такий?". Пономарьов відповів, що він — її вчитель з англійської, і запропонував "спілкуватися". У відповідь дівчинка написала, що не хоче, і заблокувала номер у Telegram. Тоді почали надходити повідомлення у Viber.

"Без твоєї любові світ немилий, я тебе дочекаюся. Коли тобі виповниться 16 років, ти все одно будеш моя", — писав молодий педагог.

Докуржанова згадала, що її донька була "дуже схвильованою", коли розповіла про листування з вчителем.

"Я пішла з’ясувати ситуацію до цього вчителя, сказала йому шукати ровесницю, а не чіплятися до моєї дитини, після чого він мені відповів, що більше такого не буде, і перепросив. Після того він не чіплявся до моєї доньки, затих. Все це було взимку", — розповіла вона.

Однак після останніх подій школярка надала пояснення поліції про спробу "спілкування" з боку вчителя.

Що кажуть у поліції

Речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська підтвердила журналістам ці факти звернення.

"Заяви зареєстровані в журналі обліку заяв і повідомлень, наразі проводиться перевірка, будуть встановлюватися можливі свідки та учасники, після чого будуть ухвалюватися відповідні процесуальні рішення. Якщо будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, то, відповідно, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань після проведення перевірки", — проінформувала вона.

Нагадаємо, двох учнів ліцею у місті Шаргород знайшли з ножовими пораненнями, вони померли на місці. За декілька кілометрів затримали 23-річного чоловіка, який був колишнім вчителем одного із загиблих.

За даними ЗМІ, на допиті підозрюваний зізнався, що шкодує про вбивство. Мер Шаргорода Володимир Барецький розповів, що вчителя звільнили через позов одного із загиблих про побої. Відомо, що Владислав Бевз та Микола Білик йшли до лікарні за довідками, коли їх наздогнав вбивця з ножем. Чутки про те, що причиною стало самогубство брата ексвчителя через булінг однолітків, у поліції спростували.

У ліцеї також запевнили, що не отримували скарг щодо булінгу ані від батьків, ані від дітей. Мати Пономарьова стверджувала, що її молодшу дитину цькували школярі, і серед них були вбиті підлітки, а дівчинка Юля фіксувала побиття на відео.