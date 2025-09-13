Вбивство на Вінниччині: в ліцеї розповіли, чи могли учні цькувати брата вчителя (відео)

У ліцеї Шаргорода Вінницької області, де навчались вбиті школярі Микола Білик та Владислав Бевз заперечують, що старшокласники знущалися із молодшого брата підозрюваного.

Підлітків характеризують як неконфліктних людей, особливо Владислава Бевза, йдеться у сюжеті "ТСН".

"Чудовий, толерантний, постійно усміхнений, життєрадісний, займався спортом, зокрема боксом, допомагав бабусі", — зазначив директор Шаргородського ліцею №2 Сергій Іванець, додавши, що ані батьки, ані учні, ані класний керівник з заявами щодо булінгу до керівництва навчального закладу не зверталися.

Раніше мати підозрюваного Олексія Пономарьова розповіла, що із одним з хлопців у її 23-річного сина, колишнього вчителя, був конфлікт у школі, а інший знущався з її молодшої дитини. Мати підозрюваного переконана, що цькування її дитини здійснювали декілька учнів, зокрема й двоє старшокласників, які загинули під час нападу. Серед учасників цієї групи, запевняє жінка, також була дівчина на ім'я Юля, яка не брала участі у побиттях, але фіксувала все на відео.

Вбивство двох школярів на Вінниччині

10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району на Вінниччині сталося жорстоке вбивство двох старшокласників. За попередніми даними, нападником виявився їхній колишній педагог, якого невдовзі затримали правоохоронці. За інформацією слідства, трагедія розгорнулася вранці, коли учні прямували до школи. Підозрюваний, за версією слідчих, завдав хлопцям колото-різаних поранень у ділянку шиї. Попри швидке надання медичної допомоги, обидва підлітки — учні 10 та 11 класів — загинули. Після нападу чоловік залишив місце події.

Поліція протягом години виявила й затримала 23-річного чоловіка, який став фігурантом справи. Йому вже оголосили підозру за фактом подвійного вбивства, йому загрожує довічне ув’язнення.

Фокус писав, що під час допиту підозрюваний нібито визнав свою провину та висловив каяття через скоєне.