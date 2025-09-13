Убийство в Винницкой области: в лицее рассказали, могли ли ученики травить брата учителя (видео)

В лицее Шаргорода Винницкой области, где учились убитые школьники Николай Билык и Владислав Бевз отрицают, что старшеклассники издевались над младшим братом подозреваемого.

Подростков характеризуют как неконфликтных людей, особенно Владислава Бевза, говорится в сюжете "ТСН".

"Замечательный, толерантный, постоянно улыбающийся, жизнерадостный, занимался спортом, в частности боксом, помогал бабушке", — отметил директор Шаргородского лицея №2 Сергей Иванец, добавив, что ни родители, ни ученики, ни классный руководитель с заявлениями о буллинге к руководству учебного заведения не обращались.

Ранее мать подозреваемого Алексея Пономарева рассказала, что с одним из парней у ее 23-летнего сына, бывшего учителя, был конфликт в школе, а другой издевался над ее младшим ребенком. Мать подозреваемого убеждена, что травлю ее ребенка осуществляли несколько учеников, в том числе двое старшеклассников, которые погибли во время нападения. Среди участников этой группы, уверяет женщина, также была девушка по имени Юля, которая не участвовала в избиениях, но фиксировала все на видео.

Убийство двух школьников в Винницкой области

10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошло жестокое убийство двух старшеклассников. По предварительным данным, нападавшим оказался их бывший педагог, которого вскоре задержали правоохранители. По информации следствия, трагедия развернулась утром, когда ученики направлялись в школу. Подозреваемый, по версии следователей, нанес ребятам колото-резаные ранения в область шеи. Несмотря на быстрое оказание медицинской помощи, оба подростка — ученики 10 и 11 классов — погибли. После нападения мужчина покинул место происшествия.

Полиция в течение часа обнаружила и задержала 23-летнего мужчину, который стал фигурантом дела. Ему уже объявили подозрение по факту двойного убийства, ему грозит пожизненное заключение.

Фокус писал, что во время допроса подозреваемый якобы признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.