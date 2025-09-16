Направляется в Германию: в Павлограде 101-летняя женщина оформила загранпаспорт (фото)

В Павлограде 101-летняя женщина оформила загранпаспорт, чтобы посетить родственников в Германии. Пенсионерку сопровождали соседи, а работники миграционной службы оформили документ вне очереди.

По информации Государственной миграционной службы Днепропетровской области, в отдел №15 в городе Павлоград обратилась гражданка Украины 1924 года рождения для получения паспорта для выезда за границу. Женщина проживает одна и изъявила желание посетить своих родственников в Германии.

"Бабушка, которая проживает одна, изъявила желание поехать в Германию к своим родственникам в возрасте 101 года. Неравнодушные соседи, которые заботятся о ее состоянии и заботятся о ней в повседневной жизни, с пониманием отнеслись к такому желанию и помогли в решении этого вопроса", — говорится в публикации.

Соседи пенсионерки помогли организовать поездку и сопровождали ее в отдел миграционной службы. Работники ГМС встретили женщину с уважением и оформили паспорт вне очереди, обеспечив быстрое и комфортное обслуживание.

В Украине изменили тарифы на оформление документов — сколько стоит загранпаспорт

Стоит заметить, что с 1 января 2025 года в Украине изменились тарифы на оформление биометрических документов, включая ID-карты, загранпаспорта и вид на временное или постоянное проживание. Это повышение связано с ростом стоимости бланков, которые поставляет ГП "Полиграфический комбинат "Украина"". В частности, теперь оформление паспорта гражданина в форме ID-карты стоит от 558 до 928 гривен в зависимости от сроков изготовления, а загранпаспорт — от 1 042 до 1 682 гривен. Стоимость вида на жительство также выросла и составляет от 1 080 до 1 175 гривен. При этом граждане, которые успели подать заявления и оплатить услуги до конца 2024 года, получат документы по старым тарифам. В случае если заявление еще не подано, но оплата уже осуществлена, придется доплатить разницу в соответствии с действующими на момент подачи заявления тарифами.

Ранее Фокус писал, что на Закарпатье задержали украинца, который пытался покинуть страну с поддельным паспортом Саудовской Аравии. 33-летний львовянин хотел пересечь границу в пункте пропуска "Малый Березный" и отправиться в Словакию, но, когда пограничники обнаружили подделку, мужчина предложил им взятку в размере 100 тысяч гривен.

Также сообщалось, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, теперь могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа.