Прямує до Німеччини: у Павлограді 101-річна жінка оформила закордонний паспорт (фото)

У Павлограді 101-річна жінка оформила закордонний паспорт, щоб відвідати родичів у Німеччині. Пенсіонерку супроводжували сусіди, а працівники міграційної служби оформили документ поза чергою.

За інформацією Державної міграційної служби Дніпропетровської області, до відділу №15 у місті Павлоград звернулася громадянка України 1924 року народження для отримання паспорта для виїзду за кордон. Жінка проживає сама та виявила бажання відвідати своїх родичів у Німеччині.

"Бабуся, яка проживає одна, виявила бажання поїхати в Німеччину до своїх родичів у віці 101 року. Небайдужі сусіди, які дбають про її стан та піклуються про неї у повсякденному житті, з розумінням поставились до такого бажання й допомогли у розв'язанні цього питання", — йдеться в публікації.

Сусіди пенсіонерки допомогли організувати поїздку та супроводжували її до відділу міграційної служби. Працівники ДМС зустріли жінку з повагою та оформили паспорт поза чергою, забезпечивши швидке та комфортне обслуговування.

В Україні змінили тарифи на оформлення документів — скільки коштує закордонний паспорт

Варто зауважити, що з 1 січня 2025 року в Україні змінилися тарифи на оформлення біометричних документів, включно з ID-картками, закордонними паспортами та посвідками на тимчасове або постійне проживання. Це підвищення пов’язане зі зростанням вартості бланків, які постачає ДП "Поліграфічний комбінат "Україна"". Зокрема, тепер оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки коштує від 558 до 928 гривень залежно від термінів виготовлення, а закордонний паспорт — від 1 042 до 1 682 гривень. Вартість посвідок на проживання також зросла і становить від 1 080 до 1 175 гривень. При цьому громадяни, які встигли подати заяви та сплатити послуги до кінця 2024 року, отримають документи за старими тарифами. У разі якщо заяву ще не подано, але оплата вже здійснена, доведеться доплатити різницю відповідно до чинних на момент подачі заяви тарифів.

