Таинственный гость возле дома директора The Kyiv Independent оказался работником СБУ

В Киеве возле дома исполнительного директора The Kyiv Independent Дарьи Шевченко заметили неизвестного мужчину, который расспрашивал соседей и показывал им ее фото. Журналисты "Схем" установили его личность и выяснили, что он работает в Службе безопасности Украины. В то же время в спецслужбе уверяют — визит не касался журналистки и связан с совсем другим делом.

По данным издания "Радио Свобода", 29 сентября в подъезде дома, где живет Шевченко, появился молодой человек, который интересовался ее личностью, а также фотографировал двери квартиры. На следующий день главный редактор издания Ольга Руденко обнародовала в Facebook скриншоты с камер наблюдения и сообщила, что именно соседи рассказали ей о визите этого человека. Она добавила, что он "вызвал подозрение у жителей" и обратилась к общественности с просьбой помочь установить его личность.

"Схемы" использовали сервисы проверки телефонных номеров и инструменты распознавания лиц. В результате выяснили, что это 24-летний киевлянин Александр Г., чей номер у некоторых абонентов сохранен как "СБУ Александр". Журналисты пытались получить комментарий у него напрямую, однако он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

В квартиру исполнительного директора The Kyiv Independent приходил сотрудник СБУ Фото: Радио Свобода

После запроса в СБУ в ведомстве подтвердили, что этот человек действительно является их сотрудником. Там объяснили, что его пребывание по указанному адресу не было связано с The Kyiv Independent или его представителями. По словам службы, оперативник проверял информацию в рамках расследования деятельности одной из преступных группировок в столице.

В СБУ также отметили, что уважают работу независимых медиа и действуют исключительно в рамках закона. Источники "Схем" в правоохранительных органах уточнили: квартира, в которой сейчас живет Дарья Шевченко, ранее принадлежала фигуранту другого уголовного производства.

Собранные данные об идентифицированном работнике спецслужбы "Схемы" передали редакции The Kyiv Independent.

Напомним, что 30 сентября главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко сообщила, что возле квартиры ее коллеги Дарьи Шевченко появился неизвестный мужчина. Он расспрашивал соседей о журналистке, показывал их жителям ее фото и фотографировал двери в подъезде. По словам Руденко, в дом его впустили работники ЖЭКа, потому что он показывал какое-то удостоверение, однако какое именно — не уточнили.

Редакция расценила инцидент как возможную попытку давления на издание и подчеркнула, что у Шевченко нет личных конфликтов, которые могли бы объяснить этот визит. Журналистка подала заявление в полицию и ожидает результатов проверки. Дарья Шевченко тоже прокомментировала ситуацию в соцсетях, назвав появление незнакомца тревожным. Обе журналистки попросили помочь в его установлении.

