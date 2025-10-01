Таємничий гість біля помешкання директорки The Kyiv Independent виявився працівником СБУ

У Києві біля помешкання виконавчої директорки The Kyiv Independent Дарини Шевченко помітили невідомого чоловіка, який розпитував сусідів та показував їм її фото. Журналісти "Схем" встановили його особу і з’ясували, що він працює у Службі безпеки України. Водночас у спецслужбі запевняють – візит не стосувався журналістки та пов’язаний із зовсім іншою справою.

Related video

За даними видання "Радіо Свобода", 29 вересня у під’їзді будинку, де мешкає Шевченко, з’явився молодий чоловік, який цікавився її особою, а також фотографував двері помешкання. Наступного дня головна редакторка видання Ольга Руденко оприлюднила у Facebook скриншоти з камер спостереження та повідомила, що саме сусіди розповіли їй про візит цього чоловіка. Вона додала, що він "викликав підозру у мешканців" і звернулася до громадськості з проханням допомогти встановити його особу.

"Схеми" використали сервіси перевірки телефонних номерів та інструменти розпізнавання облич. У результаті з’ясували, що це 24-річний киянин Олександр Г., чий номер у деяких абонентів збережений як "СБУ Олександр". Журналісти намагалися отримати коментар у нього напряму, однак він не відповідав ані на дзвінки, ані на повідомлення.

До помешкання виконавчої директорки The Kyiv Independent приходив працівник СБУ Фото: Радіо Свобода

Після запиту до СБУ у відомстві підтвердили, що цей чоловік дійсно є їхнім співробітником. Там пояснили, що його перебування за вказаною адресою не було пов’язане з The Kyiv Independent чи його представниками. За словами служби, оперативник перевіряв інформацію у межах розслідування діяльності одного зі злочинних угруповань у столиці.

У СБУ також наголосили, що поважають роботу незалежних медіа і діють виключно в межах закону. Джерела "Схем" у правоохоронних органах уточнили: квартира, в якій нині живе Дарина Шевченко, раніше належала фігурантові іншого кримінального провадження.

Зібрані дані про ідентифікованого працівника спецслужби "Схеми" передали редакції The Kyiv Independent.

Невідомий стежив за журналісткою видання Kyiv Independent — що про це відомо

Нагадаємо, що 30 вересня головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко повідомила, що біля квартири її колеги Дарини Шевченко з’явився невідомий чоловік. Він розпитував сусідів про журналістку, показував їхнім мешканцям її фото та фотографував двері у під’їзді. За словами Руденко, у будинок його впустили працівники ЖЕКу, бо він показував якесь посвідчення, однак яке саме – не уточнили.

Редакція розцінила інцидент як можливу спробу тиску на видання і наголосила, що у Шевченко немає особистих конфліктів, які могли б пояснити цей візит. Журналістка подала заяву до поліції й очікує на результати перевірки. Дарина Шевченко теж прокоментувала ситуацію у соцмережах, назвавши появу незнайомця тривожною. Обидві журналістки попросили допомогти у його встановленні.

Також Фокус писав, що українське інтернет-видання "Бабель" втратило більшість своїх підписників через технічні проблеми з платіжними системами.

Серед іншого, Будапешт перекрив доступ до українських ЗМІ після того, як Київ заборонив низку іноземних, зокрема угорських, ресурсів. Під блокування в Угорщині потрапили ТСН, "Обозреватель", "Лівий берег" та інші популярні медіа.