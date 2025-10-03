В Киеве заметили микроавтобус со сбитым "Шахедом" внутри (видео)

В Киеве очевидцы заметили желтый микроавтобус, из-задних дверей которого торчал корпус российского ударного беспилотника "Шахед".

Как сообщает Telegram-канал "Киевский движ", транспортное средство ехало по Оболони, привлекая внимание других участников дорожного движения необычным грузом.

Куда ехал микроавтобус и зачем водителю понадобился беспилотник, не уточняется.

Подобный случай, когда люди разбирают или воруют неразорвавшиеся российские "Шахеды", – не единичный.

Например, в июне этого года в Совиньоне, поселке на юге Одессы, мужчина нашел ударный дрон ВС РФ "Герань-2", которым оккупанты атаковали город в ночь на 30-е, в поле и, взвалив его на плечи, потащил куда-то.

В соцсетях пользователи просили вернуть опасное оружие, которое может разорваться в любой момент.

7 июля на пляж в Одессе вынесло обломки "Шахеда", и отдыхающие без какого-либо страха рассматривали находку, среди них были и дети. В конце концов сотрудники пляжа уесли обломки прочь.

В тот же день одессит нашел вынесенный из моря корпус дрона и прямо на камеру вырывал из него запчасти.

Напомним, в селе Озера возле Гостомеля Киевской области во время массированной атаки 2 октября ударный дрон рухнул во двор частного дома, упав между двумя строениями. К счастью, он не взорвался, что позволило избежать массовых разрушений и жертв среди людей.