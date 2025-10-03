У Києві помітили мікроавтобус зі збитим "Шахедом" усередині (відео)

У Києві очевидці помітили жовтий мікроавтобус, із задніх дверей якого стирчав корпус російського ударного безпілотника "Шахед".

Як повідомляє Telegram-канал "Киевский движ", транспортний засіб їхав по Оболоні, привертаючи увагу інших учасників дорожнього руху незвичайним вантажем.

Куди їхав мікроавтобус, і навіщо водієві знадобився безпілотник, не уточнюється.

Подібний випадок, коли люди розбирають або крадуть нерозірвані російські "Шахеди", — не поодинокий.

Наприклад, у червні цього року в Совіньйоні, селищі на півдні Одеси, чоловік знайшов ударний дрон ЗС РФ "Герань-2", яким окупанти атакували місто в ніч на 30-ті, у полі і, зваливши його на плечі, потягнув кудись.

У соцмережах користувачі просили повернути небезпечну зброю, яка може розірватися будь-якої миті.

7 липня на пляж в Одесі винесло уламки "Шахеда", і відпочивальники без будь-якого страху розглядали знахідку, серед них були й діти. Зрештою співробітники пляжу забрали уламки геть.

Того ж дня одесит знайшов винесений із моря корпус дрона і просто на камеру виривав із нього запчастини.

Нагадаємо, у селі Озера біля Гостомеля Київської області під час масованої атаки 2 жовтня ударний дрон впав на подвір'я приватного будинку, впавши між двома будівлями. На щастя, він не вибухнув, що дало змогу уникнути масових руйнувань і жертв серед людей.