В сети пишут о нашествии больших пауков в Украине: ученый ответила, есть ли угроза (фото)

В социальных сетях публикуют фото и видео с массивными пауками, с которыми украинцы сталкиваются в разных регионах. Арахнолог Анастасия Иосипчук говорит, что большинство жутких на вид крупных членистоногих — это пауки-волки.

Related video

Фотографии и видео с пауками распространяют украинские паблики. Больших арахнидов в последнее время видели в Хмельницкой, Ровенской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях.

Украинцы находят устрашающих на вид пауков во дворах, огородах, в частных домах и даже в квартирах. Одного из таких членистоногих, найденного на огороде, показал житель Александрийского района Кировоградской области Юрий Зинченко.

"Фотографировал с приближением камеры, потому что немного жутко было, огромный паучок. До сегодняшнего дня никогда у нас не встречал", — написал мужчина.

Большого паука заметили на огороде в Кировоградской области 5 октября Фото: скриншот

Утром 6 октября самку паука-волка с детенышами на спине записала на видео жительница Херсона.

"Паучица-"волчица"? Оооочень большая..." — написала Olga Ch.

Самка паука-волка с детенышами в Херсоне

Мария Бурлаченко показала паука, сфотографированного в Хмельницкой области в октябре.

"Этого красавца я нашла ночью, и он был не один. Сплели сетки и караулили на стене", — написала Мария.

Паука на стене сфотографировали в октябре в Хмельницкой области Фото: скриншот

Большого паука, снятого в Черкассах 29 сентября, показал Вадим Красилич.

Опасны ли большие пауки в Украине

Арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук рассказала в комментарии "Телеграфу", что на опубликованных в сети фото и видео в основном можно увидеть пауков-волков, которые достаточно распространены в Украине. По словам ученой, таких членистоногих нередко можно встретить даже в городах — они отличаются массивным телом с длинными лапами, коричнево-серой окраской и чаще всего встречаются на земле или полу, а не на паутине, как более знакомые украинцам пауки. Самка пауков-волков носит своих детенышей на спине, и если их задеть — паучки могут упасть и разбежаться.

По словам ученой, на видео также можно увидеть тарантулов — они и пауки-волки становятся особенно активными в осенние месяцы, когда готовятся к зимним холодам. При этом настоящий ядовитый и опасный тарантул рода Theraphosidae не водится на территории Украины.

Пауки-волки для людей не представляют большой опасности. Хотя они имеют железы с ядом, их укус подобен укусу пчелы.

Напомним, 1 августа арахнолог Анастасия Иосипчук рассказывала, что в Украине ядовитыми являются почти все пауки, потому что имеют соответствующие железы, но большинство из них не могут прокусить кожу человека, поэтому не представляют угрозы.

О том, что в Украине активизировались ядовитые пауки, сообщал в июне Днепропетровский областной ЦКПХ. Специалисты объясняли, что за последние 10 лет ядовитые пауки стали чаще кусать украинцев.