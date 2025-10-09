В сети пишут о нашествии больших пауков в Украине: ученый ответила, есть ли угроза (фото)
В социальных сетях публикуют фото и видео с массивными пауками, с которыми украинцы сталкиваются в разных регионах. Арахнолог Анастасия Иосипчук говорит, что большинство жутких на вид крупных членистоногих — это пауки-волки.
Фотографии и видео с пауками распространяют украинские паблики. Больших арахнидов в последнее время видели в Хмельницкой, Ровенской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Винницкой областях.
Украинцы находят устрашающих на вид пауков во дворах, огородах, в частных домах и даже в квартирах. Одного из таких членистоногих, найденного на огороде, показал житель Александрийского района Кировоградской области Юрий Зинченко.
"Фотографировал с приближением камеры, потому что немного жутко было, огромный паучок. До сегодняшнего дня никогда у нас не встречал", — написал мужчина.
Утром 6 октября самку паука-волка с детенышами на спине записала на видео жительница Херсона.
"Паучица-"волчица"? Оооочень большая..." — написала Olga Ch.
Мария Бурлаченко показала паука, сфотографированного в Хмельницкой области в октябре.
"Этого красавца я нашла ночью, и он был не один. Сплели сетки и караулили на стене", — написала Мария.
Большого паука, снятого в Черкассах 29 сентября, показал Вадим Красилич.
Опасны ли большие пауки в Украине
Арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук рассказала в комментарии "Телеграфу", что на опубликованных в сети фото и видео в основном можно увидеть пауков-волков, которые достаточно распространены в Украине. По словам ученой, таких членистоногих нередко можно встретить даже в городах — они отличаются массивным телом с длинными лапами, коричнево-серой окраской и чаще всего встречаются на земле или полу, а не на паутине, как более знакомые украинцам пауки. Самка пауков-волков носит своих детенышей на спине, и если их задеть — паучки могут упасть и разбежаться.
По словам ученой, на видео также можно увидеть тарантулов — они и пауки-волки становятся особенно активными в осенние месяцы, когда готовятся к зимним холодам. При этом настоящий ядовитый и опасный тарантул рода Theraphosidae не водится на территории Украины.
Пауки-волки для людей не представляют большой опасности. Хотя они имеют железы с ядом, их укус подобен укусу пчелы.
Напомним, 1 августа арахнолог Анастасия Иосипчук рассказывала, что в Украине ядовитыми являются почти все пауки, потому что имеют соответствующие железы, но большинство из них не могут прокусить кожу человека, поэтому не представляют угрозы.
О том, что в Украине активизировались ядовитые пауки, сообщал в июне Днепропетровский областной ЦКПХ. Специалисты объясняли, что за последние 10 лет ядовитые пауки стали чаще кусать украинцев.