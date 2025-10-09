В мережі пишуть про навалу великих павуків в Україні: науковиця відповіла, чи є загроза (фото)

В соціальних мережах публікують фото та відео з масивними павуками, з якими українці стикаються в різних регіонах. Арахнологиня Анастасія Іосипчук каже, що більшість моторошних на вигляд великих членистоногих — це павуки-вовки.

Світлини та відео з павуками поширюють українські пабліки. Великих арахнідів останнім часом бачили в Хмельницькій, Рівненській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Вінницькій областях.

Українці знаходять страхітливих на вигляд павуків у дворах, городах, в приватних будинках і навіть у квартирах. Одного з таких членистоногих, знайденого на городі, показав житель Олександрійського району Кіровоградської області Юрій Зінченко.

"Фотографував з наближенням камери, бо трохи моторошно було, величенький павучок. До сьогодні ніколи в нас не зустрічав", — написав чоловік.

Великого павука помітили на городі в Кіровоградській області 5 жовтня Фото: скриншот

Вранці 6 жовтня самку павука-вовка з дитинчатами на спині записала на відео жителька Херсону.

"Павучиця- "вовчиця"? Дуууже велика…" — написала Olga Ch.

Самка павука-вовка з дитинчатами в Херсоні

Марія Бурлаченко показала павука, сфотографованого в Хмельницькій області у жовтні.

"Цього красеня я знайшла вночі, і він був не один. Сплели сітки та чатували на стіні", — написала Марія.

Павука на стіні сфотографували в жовтні у Хмельницькій області Фото: скриншот

Великого павука, зафільмованого в Черкасах 29 вересня, показав Вадим Красіліч.

Чи небезпечні великі павуки в Україні

Арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук розповіла в коментарі "Телеграфу", що на опублікованих в мережі фото та відео здебільшого можна побачити павуків-вовків, які досить поширені в Україні. За словами науковиці, таких членистоногих нерідко можна зустріти навіть у містах — вони відрізняються масивним тілом з довгими лапами, коричнево-сірим забарвленням і найчастіше зустрічаються на землі чи підлозі, а не на павутинні, як більш знайомі українцям павуки. Самка павуків-вовків носить своїх дитинчат на спині, і якщо їх зачепити — павучки можуть впасти та розбігтися.

За словами вченої, на відео також можна побачити тарантулів — вони та павуки-вовки стають особливо активними в осінні місяці, коли готуються до зимових холодів. При цьому справжній отруйний і небезпечний тарантул роду Theraphosidae не водиться на території України.

Павуки-вовки для людей не становлять великої небезпеки. Хоча вони мають залози з отрутою, їхній укус подібний до укусу бджоли.

Нагадаємо, 1 серпня арахнологиня Анастасія Іосипчук розповідала, що в Україні отруйними є майже всі павуки, бо мають відповідні залози, але більшість із них не можуть прокусити шкіру людини, тому не становлять загрози.

Про те, що в Україні активізувалися отруйні павуки, повідомляв у червні Дніпропетровський обласний ЦКПХ. Фахівці пояснювали, що за останні 10 років отруйні павуки стали частіше кусати українців.