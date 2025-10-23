ВС РФ повредили железную дорогу в Сумской области: в области приостановили движение поездов

В Сумской области в результате российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к приостановке движения нескольких поездов и задержкам в сообщении. Двое работников локомотивной бригады получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

По сообщению "Укрзалізниці", на Сумском направлении наблюдается сложная ситуация из-за очередных атак врага. В результате обстрелов были повреждены элементы инфраструктуры и подвижной состав, а на некоторых участках полностью отсутствует электроснабжение. Это существенно усложнило движение поездов и заставило компанию временно корректировать расписание.

До стабилизации обстановки остановлено движение поездов №144 (Рахов — Сумы) и №787 (Терещенская — Киев). О возобновлении курсирования сообщат дополнительно. Также пригородный рейс №6888 (Сумы — Лебединская) пока не отправляется — точное время его восстановления будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе.

Відео дня

Также изменен маршрут пригородного поезда №6012: теперь он будет курсировать по направлению Сумы — Тростянец-Смородино вместо Ворожба — Тростянец-Смородино. Для обеспечения сообщения между населенными пунктами введено комбинированное движение — автобусами и поездами, однако часть рейсов может задерживаться из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Кроме того, сложности наблюдаются и на Днепропетровщине и Харьковщине, где из-за повышенного уровня опасности и нарушения электроснабжения возможны изменения маршрутов и задержки движения до 1,5 часа.

Российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах — что об этом известно

В ночь на 23 октября российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию в Сумах. В результате удара пострадали двое работников железной дороги: 35-летнего мужчину госпитализировали с травмами, 28-летнему оказали помощь на месте.

По словам начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, удар произошел около трех часов ночи. Спасатели ГСЧС обследовали территорию поражения и оказали необходимую помощь, сейчас специалисты оценивают масштабы повреждений.

Напомним, что этой же ночью враг атаковал столицу. В частности, в результате обстрела получила повреждения Киевская большая хоральная синагога в Подольском районе столицы. Взрывной волной частично сорвало кровлю, а также выбило окна и повредило мебель и отделку внутри.

Также Фокус писал, что на Харьковщине во время ликвидации последствий удара вражеского дрона погиб спасатель, еще пятеро его коллег получили ранения.