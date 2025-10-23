ЗС РФ пошкодили залізницю на Сумщині: через обстріли в області призупинили рух потягів

На Сумщині внаслідок російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура, що спричинило призупинення руху кількох поїздів і затримки у сполученні. Двоє працівників локомотивної бригади отримали травми та перебувають під наглядом медиків.

За повідомленням "Укрзалізниці", на Сумському напрямку спостерігається складна ситуація через чергові атаки ворога. Внаслідок обстрілів було пошкоджено елементи інфраструктури й рухомий склад, а на деяких ділянках повністю відсутнє електропостачання. Це суттєво ускладнило рух поїздів і змусило компанію тимчасово коригувати розклад.

До стабілізації обстановки зупинено рух поїздів №144 (Рахів — Суми) та №787 (Терещенська — Київ). Про відновлення курсування повідомлять додатково. Також приміський рейс №6888 (Суми — Лебединська) наразі не відправляється — точний час його відновлення залежатиме від безпекової ситуації в регіоні.

Також змінено маршрут приміського поїзда №6012: тепер він курсуватиме за напрямком Суми — Тростянець-Смородине замість Ворожба — Тростянець-Смородине. Для забезпечення сполучення між населеними пунктами запроваджено комбінований рух — автобусами та поїздами, однак частина рейсів може затримуватися через відсутність напруги в контактній мережі.

Крім того, складнощі спостерігаються і на Дніпропетровщині та Харківщині, де через підвищений рівень небезпеки та порушення електропостачання можливі зміни маршрутів і затримки руху до 1,5 години.

Російський дрон ударив по залізничній станції в Сумах — що про це відомо

У ніч на 23 жовтня російський безпілотник атакував залізничну станцію в Сумах. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці: 35-річного чоловіка госпіталізували з травмами, 28-річному надали допомогу на місці.

За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, удар стався близько третьої години ночі. Рятувальники ДСНС обстежили територію ураження та надали необхідну допомогу, наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, що цієї ж ночі ворог атакував столицю. Зокрема, внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень Київська велика хоральна синагога в Подільському районі столиці. Вибуховою хвилею частково зірвало покрівлю, а також вибило вікна і пошкодило меблі та оздоблення всередині.

Також Фокус писав, що на Харківщині під час ліквідації наслідків удару ворожого дрона загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег отримали поранення.