Медики выступили против ареста онколога, которого обвиняют в смерти украинского миллионера

В Украине вспыхнул резонансный скандал в медицинском сообществе из-за ареста одесского онколога Виталия Русакова, которого подозревают в смерти 62-летнего миллионера и застройщика. Врачи и профессиональные объединения выступают с критикой судебного решения, называя его поспешным, несправедливым и опасным прецедентом для всей медицинской сферы.

По информации представителей онкологического сообщества, в частности OncoHub и "Свій.Док", решение Печерского районного суда Киева избрать Виталию Русакову двухмесячный домашний арест является необоснованным и свидетельствует о нарушении принципов справедливого судопроизводства. Коллеги врача отмечают, что суд фактически игнорировал аргументы защиты, не рассмотрел материалы дела и лишил медика права на надлежащую защиту, что подрывает доверие к системе правосудия.

Медицинское сообщество подчеркивает, что подобные действия создают тревожный прецедент: любой врач, честно выполняющий свои обязанности, может оказаться под угрозой преследования.

Відео дня

"Суд, не рассмотрев должным образом материалы дела и аргументы стороны защиты, фактически лишил врача права на защиту и пренебрег базовыми правами гражданина. Подобные действия создают опасный прецедент, подрывающий доверие к правосудию и ставящий под угрозу все медицинское сообщество. Уже сегодня на месте Виталия может оказаться любой из нас", — пишут OncoHub и "Свій.Док".

Онкологи напоминают, что лечение рака не гарантирует полного выздоровления, а летальные последствия могут быть результатом состояния пациента и физиологических ограничений организма. Они отмечают, что преследование врачей в таких случаях разрушает моральное состояние профессии, демотивирует медиков и унижает их достоинство, особенно во время работы в условиях войны и стресса.

"Такие случаи имеют разрушительный эффект на моральное состояние медицинского сообщества, формируют атмосферу страха и демотивируют специалистов, работающих в сложных условиях войны, унижают честь и достоинство человека", — говорится в заметке.

Сам Виталий Русаков заявил, что обвинения против него являются безосновательными и не соответствуют материалам следствия. По его словам, первое судебное заседание прошло в спешке — менее чем за три часа, без присвоения номера дела и без удовлетворения ходатайств защиты. Врач отметил, что клинические случаи с летальным исходом случаются ежедневно в больницах, и обвинять медиков в неизбежном течении болезни — абсурдно.

Публикация Виталия Русакова в Facebook Фото: Скриншот

"Абсурдность обвинений видна из материалов следствия, но, к сожалению, суд этого не учел. Не понятно, почему эта история поднимается через год. Создается впечатление (а скорее — уже уверенность), что дело имеет совсем другой подтекст. Я убежден: все обвинения безосновательны, и доказательства это подтверждают — нужно лишь, чтобы суд услышал. Подобные клинические случаи происходят ежедневно в больницах. Обвинять врача за неизбежность течения болезни — это абсурд. Я не боюсь рассмотрения дела, но имею право на справедливый суд, где слышат обе стороны и их аргументы", — отметил мужчина.

Кроме этого, Русаков подчеркнул, что всегда работал честно, отдавая себя пациентам, и выразил надежду на справедливое разбирательство в Киевском апелляционном суде. Тем временем его коллеги из клиники Медицинский дом Odrex берут на себя срочные случаи, чтобы пациенты не оставались без помощи.

Двум врачам одной из частных клиник Одессы сообщили о подозрении — детали

25 октября стало известно, что двум врачам одесской частной клиники сообщили о подозрении в служебной халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти пациента. Медики, вероятно, допустили нарушения при лечении, что повлекло сепсис. Эксперты пришли к выводу, что смерть можно было предотвратить.

Подозрения объявили хирургу и онкологу по ч.1 ст.140 УКУ. Им грозит до двух лет заключения и запрет работать до пяти лет. Оба отстранены от должностей и отправлены под домашний арест.

Напомним, в октябре 2024 года в Одессе умер 62-летний бизнесмен арабско-сирийского происхождения Аднан Киван — владелец крупной девелоперской компании и один из самых богатых украинцев. Его состояние журнал Forbes оценивал в 240 миллионов долларов. По данным СМИ, именно его смерть расследуют в этом деле.

Кроме этого, в августе киевскому пластическому хирургу сообщили о подозрении из-за операции по подтяжке груди, которую он провел без необходимых обследований. У пациентки с онкологией вмешательство привело к распространению злокачественных новообразований.