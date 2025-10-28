Медики виступили проти арешту онколога, якого звинувачують у смерті українського мільйонера

В Україні спалахнув резонансний скандал у медичній спільноті через арешт одеського онколога Віталія Русакова, якого підозрюють у смерті 62-річного мільйонера та забудовника. Лікарі та професійні об’єднання виступають із критикою судового рішення, називаючи його поспішним, несправедливим і небезпечним прецедентом для всієї медичної сфери.

За інформацією представників онкологічної спільноти, зокрема OncoHub та "Свій.Док", рішення Печерського районного суду Києва обрати Віталію Русакову двомісячний домашній арешт є необґрунтованим і свідчить про порушення принципів справедливого судочинства. Колеги лікаря зазначають, що суд фактично ігнорував аргументи захисту, не розглянув матеріали справи та позбавив медика права на належний захист, що підриває довіру до системи правосуддя.

Медична спільнота підкреслює, що подібні дії створюють тривожний прецедент: будь-який лікар, який чесно виконує свої обов’язки, може опинитися під загрозою переслідування.

"Суд, не розглянувши належним чином матеріали справи та аргументи сторони захисту, фактично позбавив лікаря права на захист і знехтував базовими правами громадянина. Подібні дії створюють небезпечний прецедент, що підриває довіру до правосуддя і ставить під загрозу всю медичну спільноту. Вже сьогодні на місці Віталія може опинитися будь-хто з нас", — пишуть OncoHub та "Свій.Док".

Онкологи нагадують, що лікування раку не гарантує повного одужання, а летальні наслідки можуть бути результатом стану пацієнта і фізіологічних обмежень організму. Вони зазначають, що переслідування лікарів у таких випадках руйнує моральний стан професії, демотивує медиків і принижує їхню гідність, особливо під час роботи в умовах війни та стресу.

"Такі випадки мають руйнівний ефект на моральний стан медичної спільноти, формують атмосферу страху й демотивують фахівців, що працюють у складних умовах війни, принижує честь і гідність людини", — йдеться в дописі.

Сам Віталій Русаков заявив, що обвинувачення проти нього є безпідставними та не відповідають матеріалам слідства. За його словами, перше судове засідання пройшло поспіхом — менш ніж за три години, без присвоєння номера справи та без задоволення клопотань захисту. Лікар наголосив, що клінічні випадки з летальним наслідком трапляються щодня у лікарнях, і звинувачувати медиків у неминучому перебігу хвороби — абсурдно.

Публікація Віталія Русакова у Facebook Фото: Скриншот

"Абсурдність обвинувачень видно з матеріалів слідства, але, на жаль, суд цього не врахував. Не зрозуміло, чому ця історія піднімається через рік. Складається враження (а радше — вже впевненість), що справа має зовсім інший підтекст. Я переконаний: усі звинувачення безпідставні, і докази це підтверджують — потрібно лише, щоб суд почув. Подібні клінічні випадки трапляються щодня в лікарнях. Звинувачувати лікаря за неминучість перебігу хвороби — це абсурд. Я не боюся розгляду справи, але маю право на справедливий суд, де чують обидві сторони й їх аргументи", — зауважив чоловік.

Окрім цього, Русаков підкреслив, що завжди працював чесно, віддаючи себе пацієнтам, і висловив надію на справедливий розгляд у Київському апеляційному суді. Тим часом його колеги з клініки Медичний дім Odrex беруть на себе термінові випадки, аби пацієнти не залишалися без допомоги.

Двом лікарям однієї з приватних клінік Одеси повідомили про підозру — деталі

25 жовтня стало відомо, що двом лікарям одеської приватної клініки повідомили про підозру у службовій недбалості, яка, за даними слідства, призвела до смерті пацієнта. Медики, ймовірно, допустили порушення під час лікування, що спричинило сепсис. Експерти дійшли висновку, що смерті можна було запобігти.

Підозри оголосили хірургу та онкологу за ч.1 ст.140 ККУ. Їм загрожує до двох років ув’язнення та заборона працювати до п’яти років. Обох відсторонено від посад і відправлено під домашній арешт.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Одесі помер 62-річний бізнесмен арабсько-сирійського походження Аднан Ківан — власник великої девелоперської компанії та один із найзаможніших українців. Його статки журнал Forbes оцінював у 240 мільйонів доларів. За даними ЗМІ, саме його смерть розслідують у цій справі.

Окрім цього, у серпні київському пластичному хірургу повідомили про підозру через операцію з підтяжки грудей, яку він провів без необхідних обстежень. У пацієнтки з онкологією втручання призвело до поширення злоякісних новоутворень.