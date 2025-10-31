Взрыв посылки на "Укрпочте": задержан подозреваемый, он рассказал о своих мотивах (фото)

Полицейские задержали мужчину, причастного к взрыву на почте в Соломенском районе Киева. Им оказался 40-летний житель Тернополя, который хранил еще десяток боеприпасов у себя дома.

Вечером 30 октября в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе во время осмотра посылки прогремел взрыв. Пострадали пять человек — работники отделения и таможенники. Правоохранители обнаружили остатки снаряда, который сдетонировал и начали расследование. Об этом говорится в публикации полиции Киева от 31 октября.

Выяснилось, что отправителем посылки был 40-летний житель Тернополя. Его задержали "по месту жительства", и во время обыска в квартире нашли еще десяток боеприпасов.

Фото подозреваемого по делу о взрыве на "Укрпочте" Фото: Национальная полиция

По предварительным данным, украинец хотел отправить боеприпасы в качестве сувенира. Он сделал на них гравировку и воспользовался услугами почты.

"Правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами", — отметили в полиции.

Следователи возбудили дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За отправку опасных "сувениров" мужчине грозит до семи лет заключения.

Фото с задержания подозреваемого Фото: Национальная полиция

"Полиция Киева напоминает: боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества и их части — не сувенир и не игрушка! Их хранение, передача или пересылка опасны для жизни и несут за собой уголовную ответственность", — отметили в ведомстве.