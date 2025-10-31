Смертельная непогода в Одессе: суд арестовал заместителя Труханова и других чиновников, — СМИ

Печерский районный суд Киева определил меры пресечения для нескольких должностных лиц Одесского горсовета, которых следствие подозревает в служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек во время шторма 30 сентября. Одной из ключевых фигуранток дела — заместителю городского головы Анне Поздняковой — назначили ночной домашний арест, тогда как директора департамента городского хозяйства Леонида Гребенюка взяли под стражу с возможностью внесения залога.

Как сообщает Суспільне, решение по Поздняковой суд принял 31 октября. Она будет находиться под ночным домашним арестом до 28 декабря 2025 года. По версии следствия, действия и бездействие чиновницы, как и других чиновников городского совета, могли повлиять на организацию реагирования городских служб во время стихии, что повлекло человеческие жертвы.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются и касаются по меньшей мере нескольких высокопоставленных чиновников мэрии. После определения меры пресечения для Поздняковой суд должен рассмотреть соответствующие ходатайства в отношении еще четырех подозреваемых, а затем — и в отношении бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Накануне, 30 октября, Печерский суд уже избрал меры пресечения трем должностным лицам горсовета. Заместитель городского головы Валерий Силин получил круглосуточный домашний арест. Начальник одного из подразделений КП "Городские дороги" Игорь Поштаренко и главный инженер предприятия Александр Чистяков должны находиться под ночным домашним арестом. Заседание в их случаях происходило в формате видеосвязи из Одессы.

Позже суд принял решение в отношении директора департамента городского хозяйства Леонида Гребенюка. Ему определили содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен. Как отметили адвокаты, даже при наличии средств перевод залога может быть длительным из-за процедуры оформления.

Сейчас продолжаются следственные действия и судебные заседания. Ожидается, что вопрос меры пресечения для Геннадия Труханова рассмотрят отдельно в ближайшее время.

Дело о гибели людей в Одессе из-за непогоды — что известно

Напомним, что 28 октября бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение за служебную халатность, которая привела к гибели людей во время наводнения 30 сентября. Подозрения получили также семеро его подчиненных, среди которых двое заместителей. Меру пресечения для Труханова должны избрать 29 октября.

Впоследствии стало известно, что рассмотрение меры пресечения перенесли на 31 октября, а прокуратура планирует ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета.

Кроме этого, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что причины гибели людей во время сильного ливня в Одессе в конце сентября — начале октября нужно выяснить. По его словам, украинская власть будет разбираться с этим вопросом "последовательно и справедливо".