Смертельна негода в Одесі: суд арештував заступницю Труханова та інших чиновників, — ЗМІ

Печерський районний суд Києва визначив запобіжні заходи для кількох посадовців Одеської міськради, яких слідство підозрює у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’ятьох людей під час шторму 30 вересня. Одній з ключових фігуранток справи — заступниці міського голови Ганні Поздняковій — призначили нічний домашній арешт, тоді як директора департаменту міського господарства Леоніда Гребенюка взяли під варту з можливістю внесення застави.

Як повідомляє Суспільне, рішення щодо Позднякової суд ухвалив 31 жовтня. Вона перебуватиме під нічним домашнім арештом до 28 грудня 2025 року. За версією слідства, дії та бездіяльність посадовиці, як і інших чиновників міської ради, могли вплинути на організацію реагування міських служб під час стихії, що спричинило людські жертви.

Судові розгляди в цій справі тривають та стосуються щонайменше кількох високопосадовців мерії. Після визначення запобіжного заходу для Позднякової суд має розглянути відповідні клопотання стосовно ще чотирьох підозрюваних, а згодом — і щодо колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Напередодні, 30 жовтня, Печерський суд вже обрав запобіжні заходи трьом посадовцям міськради. Заступник міського голови Валерій Сілін отримав цілодобовий домашній арешт. Начальник одного з підрозділів КП "Міські дороги" Ігор Поштаренко та головний інженер підприємства Олександр Чистяков повинні перебувати під нічним домашнім арештом. Засідання у їхніх випадках відбувалося у форматі відеозв’язку з Одеси.

Пізніше суд ухвалив рішення щодо директора департаменту міського господарства Леоніда Гребенюка. Йому визначили тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень. Як зазначили адвокати, навіть за наявності коштів переказ застави може бути тривалим через процедури оформлення.

Наразі тривають слідчі дії та судові засідання. Очікується, що питання запобіжного заходу для Геннадія Труханова розглянуть окремо найближчим часом.

Справа про загибель людей в Одесі через негоду — що відомо

Нагадаємо, що 28 жовтня колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову вручили підозру за службову недбалість, що призвела до загибелі людей під час повені 30 вересня. Підозри отримали також семеро його підлеглих, серед яких двоє заступників. Запобіжний захід для Труханова мають обрати 29 жовтня.

Згодом стало відомо, що розгляд запобіжного заходу перенесли на 31 жовтня, а прокуратура планує клопотати про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Окрім цього, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що причини загибелі людей під час сильної зливи в Одесі наприкінці вересня — початку жовтня потрібно з’ясувати. За його словами, українська влада розбиратиметься з цим питанням "послідовно і справедливо".