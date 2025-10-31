В Киеве обсуждают запуск такси ночью: военные против сокращения комендантского часа, — СМИ

В Киеве могут ввести работу такси во время действия комендантского часа, однако сокращение его продолжительности пока не рассматривается. Вероятное решение касается только организации перевозок в ночное время и находится на этапе проработки.

Как сообщили "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в Киевской городской военной администрации, военные возражают против любого сокращения комендантского часа.

По имеющейся информации, во время заседания совета обороны Киева был представлен проект организации движения такси в ночные часы, который обсудили представители профильного департамента, правоохранительных органов и военных.

Сейчас специалисты согласовывают алгоритм возможного запуска ночных перевозок.

Вопрос требует дополнительной проработки и пока находится на стадии решения.

Напомним, комендантский час в столице введен в связи с военным положением.

Відео дня

Комендантский час в Киеве продолжается ежедневно с 00:00 до 05:00. Находиться на улице и в общественных местах в это время запрещено, а для передвижения нужен специальный пропуск. В случае воздушной тревоги разрешается выйти, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Как сообщал Фокус, в конце лета в Кабинете министров Украины одобрили законопроект, который предлагает установить административную ответственность для нарушителей комендантского часа.

Фокус также писал, что Харьковщина сократила комендантский час.