Правительство предлагает наказывать украинцев за нарушение комендантского часа: одобрен законопроект

В Кабинете министров Украины одобрили законопроект, который предлагает установить административную ответственность для нарушителей комендантского часа и лиц, которые остаются без специально выданных пропусков и удостоверений в населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация.

Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что правительство одобрило законопроект 13 августа.

По его словам, Кабмин одобрил проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях".

Если закон будет принят, КУоАП дополнят новой статьей, которая будет предусматривать административную ответственность за нарушение требований военного положения в Украине. В частности она установит ответственность за нарушение въезда, входа или пребывания в населенных пунктах, где власть объявила всеобщую обязательную эвакуацию, и за нарушение украинцами правил комендантского часа.

Мельничук сообщил, что планируется также внести изменения в статью 262 КУоАП, чтобы предоставить правоохранительным органам право осуществлять административное задержание нарушителей комендантского часа.

В Кабмине предлагают дать полиции право задерживать нарушителей комендантского часа Фото: скриншот

Ответственность за нарушение комендантского часа в Украине

Отметим, во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах в определенный период суток без специально выданных пропусков и удостоверений.

Сейчас в кодексе Украины об административных правонарушениях нет отдельной статьи об ответственности и задержании граждан, которые во время комендантского часа находятся на улице. Нарушителей комендантского часа могут наказывать по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полиции) или ст. 210-1 (нарушение правил по предотвращению чрезвычайных ситуаций). Наказанием может быть штраф от 170 до 510 гривен, исправительные работы или административный арест на срок до 15 дней.

